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Риски стихийных бедствий в 2025 году назвали в МЧС

27 декабря 2024 14:13
Вид на Санкт-Петербург сквозь толщу льда
Риски стихийных бедствий в 2025 году назвали в МЧС
Фото Городовой.ру

Тем, кто собирается весной в дорогу, лучше быть начеку.

Глава МЧС России Александр Куренков сообщил РБК, что Росгидромет опубликует предварительный прогноз весеннего половодья на 2025 год в феврале. Однако МЧС уже начало подготовку к паводкоопасному периоду.

Министр отметил, что в Якутии на отдельных участках реки Лена толщина льда уже превышает норму на 15 см. Прогнозируются высокие уровни воды на реках Западной Сибири, таких как Обь, Тобол и Ишим. Также из-за повышенных сбросов с казахстанских ГЭС существуют риски подтоплений в Курганской и Тюменской областях. Так что, петербуржцам, которые собираются посетить эти места весной, стоит учесть риски. Впрочем, и сам Петербург может оказаться по колено в воде.

Коренков пояснил, что на характер весеннего половодья влияют различные факторы, такие как температурный режим с декабря по март, глубина промерзания почвы, запасы воды в снегу и другие. Поэтому в европейской части России половодье может быть выше нормы в Башкирии, Чувашии, Вологодской, Архангельской, Новгородской, Ленинградской, Самарской, Оренбургской областях и Центральном федеральном округе.

Что касается пожаров, то пока прогнозов относительно торфяников пока нет, а леса будут гореть далеко — вероятно, на юге Уральского федерального округа, что связано с климатическими изменениями. МЧС использует современные технологии, включая беспилотники и спутниковый мониторинг, для более оперативного реагирования на природные угрозы.

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Автор:
Максакова Яна
Общество Санкт-ПетербургБезопасность
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