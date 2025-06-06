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«Петербургская Салтычиха» или «Полторачиха»: как перед помещицей трепетала вся Россия

Опубликовано: 6 июня 2025 14:31
Помещица, Петербург
«Петербургская Салтычиха» или «Полторачиха»: как перед помещицей трепетала вся Россия
Городовой ру

Полторацкая была настоящей железной леди и даже после аварии управляла имуществом из постели.

Агафоклея Александровна Полторацкая — одна из самых ярких и противоречивых фигур XVIII–XIX веков в России.

Ее жизнь — это история о том, как из небогатой дворянской девочки выросла железная леди, сумевшая создать огромное состояние и прославиться своей суровостью, что получила прозвище «Петербургская Салтычиха».

Ранние годы и брак

Агафоклея родилась в 1737 году в семье тверских помещиков Шишковых. Семья была не очень богатой, но дворянской, и с детства девочка отличалась твердым характером.

В 14 лет ее выдали замуж за вдовца Марка Полторацкого — человека с музыкальным талантом, но совершенно не заинтересованного в хозяйственных делах. Именно это обстоятельство и стало отправной точкой для будущего Агафоклеи: она взялась за управление имениями сама, без посредников и управляющих.

Как она управляла имениями

Полторацкая была настоящей предпринимательницей. Она не доверяла управляющим, ведь многие дворяне теряли состояние именно из-за их бесхозяйственности или воровства. Чтобы контролировать дела, Агафоклея сама назначала старост в своих деревнях, но делала это хитро: постоянно переводила из одного имения в другое, чтобы они не успевали «освоиться» и не воровали.

Часто Агафоклея лично объезжала свои владения, несмотря на трудности и даже опасности. Известен случай, когда она попала в серьезную аварию: экипаж, в котором она ехала, перевернулся, и женщина получила множественные переломы. Но даже после этого она не оставила дела, продолжая управлять имениями из постели, отдавая распоряжения через секретаря.

Жесткость и репутация

За свою строгость и даже жестокость Агафоклея получила прозвище «Петербургская Салтычиха» или просто «Полторачиха». Она не терпела неповиновения ни от крепостных, ни от домашних, ни от деловых партнеров. Власть и порядок были для нее важнее всего, и перед ней трепетали все вокруг — муж, дети, крестьяне и управляющие.

Интересно, что сама Полторацкая никогда не подписывала документов — после одного неприятного инцидента с подложным завещанием, когда ей грозила каторга, и она дала обет больше не брать в руки перо. С тех пор все бумаги подписывал ее секретарь, а она управляла хозяйством «со слуха», обладая феноменальной памятью и умением держать в голове десятки цифр и деталей.

Легенды и последние годы

О жестокости Полторацкой ходили легенды, порой преувеличенные, но в народе ее действительно боялись и уважали. Есть версия, что Александр I хотел публично ее наказать, но официального подтверждения этого факта нет.

Перед смертью, по некоторым сведениям, она даже публично покаялась за свои грехи, прося прощения у соседей и крестьян. Но простили ли ее — вопрос открытый.

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Автор:
Юлия Аликова
Общество
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