Хотите к Новому году добавить очков к карме? Позаботьтесь о питерских дворняжках

Зима – трудное время для всех живых существ, особенно для тех, кто оказался на улице. Бездомные кошки и собаки, а также птицы нуждаются в минимальной помощи, которая способна значительно улучшить условия их жизни. Чтобы помочь братьям нашим меньшим, достаточно проявить капельку доброты и сочувствия.

Горячее питание – залог выживания

Бездомные животные в холодное время года особенно нуждаются в теплой пище. Можно приготовить простую кашу из недорогой крупы, добавив туда консервы или кусочек мяса. Важно помнить, что пища должна быть именно горячей, а не обжигающей, чтобы избежать повреждения слизистой оболочки желудка. Подкармливать животных испортившимися продуктами нельзя – это может нанести вред их здоровью.

Ветеринарная помощь

Если вы заметили животное, которое нуждается в медицинской помощи (например, лежит на снегу, не двигаясь), не проходите мимо. Поместите его в теплое помещение и вызовите ветеринара. Будьте осторожнее на дорогах – сбитые животные быстро замерзают и умирают, поэтому важно вовремя оказать им первую помощь.

Кормим птиц

Птиц больше страшит не холод, а недостаток еды. Они способны найти убежище от непогоды, но без пищи погибнут. Для них можно установить кормушки и скворечники. Важно выбирать подходящие продукты: пшено, семечки, белый хлеб, сало. Соленое сало и черный хлеб давать нельзя, поскольку они вызывают проблемы с пищеварением и обезвоживанием.