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Роспотребнадзор контролирует эпидемиологическую ситуацию в Китае из-за нового вируса

6 января 2025 18:43
Китаянка в медицинской маске в аэропорту
Роспотребнадзор контролирует эпидемиологическую ситуацию в Китае из-за нового вируса
Lantyukhov Sergey/ news.ru /Global Look Press

Российские эпидемиологи уже подняты по тревоге.

В мире настала пора новой эпидемии — метапневмовируса, который вызывает пневмонию и не только. Исследования уже подтвердили активное распространение острых респираторных инфекций в Китае. Особую тревогу вызывает рост числа зараженных среди детей младше 14 лет, преимущественно в северных районах, сообщает китайское управление по контролю и профилактике заболеваний.

Все это очень напоминает ситуацию, которая уже имела место в России во время ковида. Так что Роспотребнадзор теперь внимательно следит за ситуацией. И конечно путешествующие в Поднебесную первыми попадают в поле зрения ведомства.

Петербуржцам напоминают, что метапневмовирус является одним из возбудителей респираторных инфекций, часто приводящих к развитию бронхиолита и пневмонии. Этот вирус представляет особую опасность для младенцев, пожилых людей и лиц с ослабленным иммунитетом. Основные симптомы включают насморк, кашель, повышенную температуру и затрудненное дыхание. Передача вируса происходит воздушно-капельным путем.

Специфическое лечение данных инфекций отсутствует, однако можно облегчить симптомы. Важными профилактическими мерами являются регулярное мытье рук, проведение влажной уборки в доме и своевременное обращение к врачу, пишет источник.

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Автор:
Максакова Яна
Общество ОпасностьМедицина
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