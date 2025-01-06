Роспотребнадзор контролирует эпидемиологическую ситуацию в Китае из-за нового вируса

В мире настала пора новой эпидемии — метапневмовируса, который вызывает пневмонию и не только. Исследования уже подтвердили активное распространение острых респираторных инфекций в Китае. Особую тревогу вызывает рост числа зараженных среди детей младше 14 лет, преимущественно в северных районах, сообщает китайское управление по контролю и профилактике заболеваний.

Все это очень напоминает ситуацию, которая уже имела место в России во время ковида. Так что Роспотребнадзор теперь внимательно следит за ситуацией. И конечно путешествующие в Поднебесную первыми попадают в поле зрения ведомства.

Петербуржцам напоминают, что метапневмовирус является одним из возбудителей респираторных инфекций, часто приводящих к развитию бронхиолита и пневмонии. Этот вирус представляет особую опасность для младенцев, пожилых людей и лиц с ослабленным иммунитетом. Основные симптомы включают насморк, кашель, повышенную температуру и затрудненное дыхание. Передача вируса происходит воздушно-капельным путем.

Специфическое лечение данных инфекций отсутствует, однако можно облегчить симптомы. Важными профилактическими мерами являются регулярное мытье рук, проведение влажной уборки в доме и своевременное обращение к врачу, пишет источник.