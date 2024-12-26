Городовой / Общество / Россиянам рассказали, как выгодно распорядиться 13-й зарплатой
Эксклюзив
Последние новости
«Тетя Валя» из «Спокойной ночи, малыши» помогала гасить бомбы: как выживали в блокаду Город
Милорд Александра II: история преданности и любви в царской семье, какой у людей не бывает Общество
Приключения петербургских автомобилистов зимой: 8 советов для комфортных поездок в непростых условиях города Общество
Почему шариковые ручки в банках Петербурга привязывают к столу: оказывается, не только из-за воровства Общество
Фрегаты, запреты и переименования: чем еще запомнилось 24 января в истории Петербурга Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Мошенничество Работа Туризм
Категории
Общество Спорт

Россиянам рассказали, как выгодно распорядиться 13-й зарплатой

26 декабря 2024 21:32
Пачка пятитысячных купюр в руке
Россиянам рассказали, как выгодно распорядиться 13-й зарплатой
Nikolay Gyngazov/ Global Look Press/Global Look Press

Ничего противозаконного.

Петербуржцы могут не напрягаясь заработать к Новому году. Схема абсолютно законная и проверенная. Достаточно разместить 13-ю зарплату на накопительном счете или срочном вкладе, напомнила заместитель директора Национальной ассоциации специалистов финансового планирования Дарья Андрианова.

Эксперт отметила, что эти деньги будут выделены из общего семейного бюджета, и их нельзя будет потратить до установленного времени. Например, размещаете на год и к следующему 31 декабря у вас и вложенная сумма и проценты к ней. Однако, если есть вероятность, что средства понадобятся в ближайшие два-три месяца, лучше разместить их на срочном вкладе, а не на накопительном счете.

Андрианова также подчеркнула, что процентные ставки по накопительным счетам ниже, чем по вкладам, и открытие депозита поможет избежать незапланированных расходов.

Экономист рекомендовала не использовать 13-ю зарплату для досрочного погашения кредитов, особенно если ставка по кредиту низкая. Вместо этого, деньги можно разместить на депозите и получить дополнительный доход, пишет источник.

Новости по теме
Восемь стаканов в день? Россиянам рассказали, сколько воды на самом деле нужно пить Восемь стаканов в день? Россиянам рассказали, сколько воды на самом деле нужно пить 13 ноября 2024 14:00
Цены на смартфоны и ноутбуки взлетят: россиянам рассказали, когда лучше закупиться техникой Цены на смартфоны и ноутбуки взлетят: россиянам рассказали, когда лучше закупиться техникой 13 ноября 2024 11:30
Чтобы не повредить ухо: известный ЛОР Зайцев рассказал россиянам, как правильно сморкаться Чтобы не повредить ухо: известный ЛОР Зайцев рассказал россиянам, как правильно сморкаться 15 октября 2024 00:00
Как дела у медведицы Маши, спасенной в Ленобласти? В зоопарке рассказали об интересных событиях и любимых лакомствах животного Как дела у медведицы Маши, спасенной в Ленобласти? В зоопарке рассказали об интересных событиях и любимых лакомствах животного 23 января 2025 18:32
Можно сразу на «Лыжню России»: петербуржцам рассказали, как легко и быстро освоить самый массовый зимний вид спорта Можно сразу на «Лыжню России»: петербуржцам рассказали, как легко и быстро освоить самый массовый зимний вид спорта 22 января 2025 20:33
Автор:
Максакова Яна
Общество Советы эксперта
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».