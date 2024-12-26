Россиянам рассказали, как выгодно распорядиться 13-й зарплатой

Петербуржцы могут не напрягаясь заработать к Новому году. Схема абсолютно законная и проверенная. Достаточно разместить 13-ю зарплату на накопительном счете или срочном вкладе, напомнила заместитель директора Национальной ассоциации специалистов финансового планирования Дарья Андрианова.

Эксперт отметила, что эти деньги будут выделены из общего семейного бюджета, и их нельзя будет потратить до установленного времени. Например, размещаете на год и к следующему 31 декабря у вас и вложенная сумма и проценты к ней. Однако, если есть вероятность, что средства понадобятся в ближайшие два-три месяца, лучше разместить их на срочном вкладе, а не на накопительном счете.

Андрианова также подчеркнула, что процентные ставки по накопительным счетам ниже, чем по вкладам, и открытие депозита поможет избежать незапланированных расходов.

Экономист рекомендовала не использовать 13-ю зарплату для досрочного погашения кредитов, особенно если ставка по кредиту низкая. Вместо этого, деньги можно разместить на депозите и получить дополнительный доход, пишет источник.