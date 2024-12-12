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Петербуржцев предупредили о 6 ошибках при приготовлении салатов: портят вкус и вид блюда

12 декабря 2024 10:01
Петербуржцев предупредили о 6 ошибках при приготовлении салатов: портят вкус и вид блюда
Петербуржцев предупредили о 6 ошибках при приготовлении салатов: портят вкус и вид блюда
Pravda Komsomolskaya/ Russian Look/ Global Look Press

На Новый год такие угощения лучше не подавать.

Салаты – популярное блюдо на праздничном столе, ведь их легко приготовить, а уникальные вкусовые сочетания зависят лишь от фантазии кулинара. Однако неправильное обращение с ингредиентами и небрежность в процессе готовки могут ухудшить не только вкус и вид салата, но и снизить его срок годности. Эксперты по безопасности пищевых продуктов назвали жителям Питера шесть самых частых ошибок, которые допускают как хозяйки, так и заведения общественного питания.

Беспорядок на кухне
При приготовлении салатов важно поддерживать чистоту. Заправки, капающие на стол, неубранные остатки продуктов – всё это способно случайно смешаться и испортить вкус блюда. Ингредиенты, подвергшиеся термической обработке, нужно сразу охлаждать, а консервированные овощи открывать непосредственно перед добавлением в салат.

Отказ от перчаток
Даже тщательно вымытые руки не гарантируют чистоту. На коже могут оставаться микробы, способные вызвать пищевые заболевания. Эксперты настоятельно рекомендуют использовать перчатки, чтобы избежать заражения гостей.

Использование одной посуды и приборов
Один нож для сырых и готовых продуктов – это экономия времени, но серьёзный риск. Такой подход может привести к перекрёстному загрязнению, распространению патогенов и аллергенов. Для каждого вида ингредиентов лучше использовать отдельные ножи и доски.

Совместная варка овощей
Для сохранения вкуса и внешнего вида ингредиенты салата нужно варить отдельно. Например, свекла окрашивает другие овощи и требует более длительного времени приготовления. Картофель и морковь также лучше варить раздельно, так как у них разное время готовности.

Нарезка разного размера
Гармоничный вид и вкус салата зависит от того, насколько равномерно нарезаны ингредиенты. Если кусочки будут слишком различаться по размеру, это испортит текстуру блюда. Исключение составляют зелень и лук – их лучше нарезать как можно мельче, независимо от других составляющих.

Добавление заправки заранее
Если салат не подаётся сразу, заправку и соль следует добавить непосредственно перед подачей. Это поможет сохранить свежесть и структуру блюда, пишет источник.

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Автор:
Максакова Яна
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