Петропавловская крепость: режим работы и полезная информация в 2025-м

Петропавловская крепость — сердце Санкт-Петербурга и его старейший архитектурный памятник. Основанная Петром I в 1703 году на Заячьем острове, крепость остаётся символом города и популярным туристическим объектом.
Информация о посещении в 2025 году
- Адрес: Санкт-Петербург, Петропавловская крепость, 3.
- Ближайшие станции метро: «Горьковская», «Спортивная», «Петроградская».
- Режим работы:
- Территория Заячьего острова: с 06:00 до 22:00.
- Внутри крепости: с 10:00 до 21:00.
- Петропавловский собор:
- В дни богослужений график может меняться.
- Тюрьма Трубецкого бастиона: с 10:00 до 19:00.
- Выставки и экспозиции:
- Вторник: с 11:00 до 18:00.
- Среда: выходной.
- Вход на территорию крепости: бесплатный.
- Единый билет (включает несколько экспозиций):
- Взрослые — 750 руб.
- Учащиеся РФ — 400 руб.
- Пенсионеры РФ — 300 руб.
- Отдельные экспозиции:
- Тюрьма Трубецкого бастиона: от 150 до 250 руб.
- Музей космонавтики: от 200 до 250 руб.
- Бесплатное посещение:
- Для детей до школьного возраста, инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны, многодетных семей, сотрудников музеев и других льготных категорий.
- Бесплатные дни:
Как добраться
- Метро:
- От станции «Горьковская» через Александровский парк и Кронверкскую набережную.
- От станции «Спортивная» на трамваях № 6, 40.
- От «Петроградской» автобус № 46 или маршрутки № 46, 76, 183, 223.
Чем интересна крепость?
Петропавловская крепость — это уникальный исторический комплекс с музеями, соборами и выставками. Здесь можно не только узнать об истории Петербурга, но и насладиться захватывающими видами на Неву.
Полное расписание и актуальные цены уточняйте на официальном сайте музея. Возможны изменения в графике.
- Метро:
Льготы и бесплатные дни
Стоимость билетов