Петропавловская крепость: режим работы и полезная информация в 2025-м

От станции «Горьковская» через Александровский парк и Кронверкскую набережную.

От станции «Спортивная» на трамваях № 6, 40.

От «Петроградской» автобус № 46 или маршрутки № 46, 76, 183, 223.

Чем интересна крепость?

Петропавловская крепость — это уникальный исторический комплекс с музеями, соборами и выставками. Здесь можно не только узнать об истории Петербурга, но и насладиться захватывающими видами на Неву.

Полное расписание и актуальные цены уточняйте на официальном сайте музея. Возможны изменения в графике.