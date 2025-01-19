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Петропавловская крепость: режим работы и полезная информация в 2025-м

19 января 2025 10:34
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Петропавловская крепость: режим работы и полезная информация в 2025-м
Фото Городовой.ру

Рассказываем о ценах и времени работы.

Петропавловская крепость — сердце Санкт-Петербурга и его старейший архитектурный памятник. Основанная Петром I в 1703 году на Заячьем острове, крепость остаётся символом города и популярным туристическим объектом.

Информация о посещении в 2025 году

  • Адрес: Санкт-Петербург, Петропавловская крепость, 3.
  • Ближайшие станции метро: «Горьковская», «Спортивная», «Петроградская».
  • Режим работы:
    • Территория Заячьего острова: с 06:00 до 22:00.
    • Внутри крепости: с 10:00 до 21:00.
    • Петропавловский собор:
      • В дни богослужений график может меняться.
      • Тюрьма Трубецкого бастиона: с 10:00 до 19:00.
      • Выставки и экспозиции:
        • Вторник: с 11:00 до 18:00.
        • Среда: выходной.

          • Стоимость билетов

          • Вход на территорию крепости: бесплатный.
          • Единый билет (включает несколько экспозиций):
            • Взрослые — 750 руб.
            • Учащиеся РФ — 400 руб.
            • Пенсионеры РФ — 300 руб.
            • Отдельные экспозиции:
              • Тюрьма Трубецкого бастиона: от 150 до 250 руб.
              • Музей космонавтики: от 200 до 250 руб.

                • Льготы и бесплатные дни

                • Бесплатное посещение:
                  • Для детей до школьного возраста, инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны, многодетных семей, сотрудников музеев и других льготных категорий.
                  • Бесплатные дни:

                    • Как добраться

                      • Метро:
                        • От станции «Горьковская» через Александровский парк и Кронверкскую набережную.
                        • От станции «Спортивная» на трамваях № 6, 40.
                        • От «Петроградской» автобус № 46 или маршрутки № 46, 76, 183, 223.

                          • Чем интересна крепость?

                          Петропавловская крепость — это уникальный исторический комплекс с музеями, соборами и выставками. Здесь можно не только узнать об истории Петербурга, но и насладиться захватывающими видами на Неву.

                          Полное расписание и актуальные цены уточняйте на официальном сайте музея. Возможны изменения в графике.

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество Санкт-Петербург
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