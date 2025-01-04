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Петровские ворота: триумфальный вход в сердце Петербурга

4 января 2025 15:03
Петровские ворота
Петровские ворота: триумфальный вход в сердце Петербурга
Maksim Konstantinov/Globallookpress.com

История создания, интересные факты, локация.

Петровские ворота — одно из самых знаковых сооружений Петропавловской крепости, которые давно стали символом стойкости и могущества России. Расположенные в Петровской куртине между Государевым и Меншиковым бастионами, эти ворота не только украшают архитектурный облик Санкт-Петербурга, но и рассказывают многовековую историю города.

История создания

Построенные по проекту Доменико Трезини в начале XVIII века, ворота первоначально были деревянными. Уже тогда они стали первым триумфальным сооружением России. Позднее, в 1716–1717 годах, их перестроили в камне, сохранив оригинальную композицию.

На протяжении веков ворота украшались скульптурами и барельефами, символизирующими военные победы и величие России. Среди них — панно «Низвержение Симона-волхва апостолом Петром» и герб России, который и сегодня венчает арку.

Архитектурный стиль

Выполненные в стиле петровского барокко, Петровские ворота поражают величественностью и богатством символизма. Каждый элемент декора — от статуй античных богинь до изображения герба — имеет глубокий смысл, связанный с победами русской армии в Северной войне и могуществом Российской империи.

Ворота сегодня

В наши дни Петровские ворота — это не только исторический памятник, но и вход в музейный комплекс Петропавловской крепости. Реставрационные работы сохранили их первозданный вид, чтобы современники могли почувствовать дух эпохи Петра I.

Как добраться

  • От метро «Горьковская»: пешком через Александровский парк (10 минут).
  • От метро «Спортивная»:
    • На трамвае №6 или №40 до остановки «Кронверкский проспект», затем 10 минут пешком.
    • На троллейбусе №7 или автобусах №10, №191 до остановки «Мытнинская набережная», затем 15 минут пешком.
    • Пешком около 20 минут (1,5 км).

      • Посетите Петровские ворота, чтобы окунуться в атмосферу исторического Санкт-Петербурга и прикоснуться к его триумфальному прошлому!

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Автор:
Игорь Мустафин
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