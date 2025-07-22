Пляж Липово: как отдохнуть в Юрмале, не выезжая из Ленобласти

У этого места есть свои плюсы и минусы.

Если вы любите вырваться из городской суеты и насладиться природой, но не готовы ехать далеко от Петербурга — пляж Липово в Сосновом Бору станет отличным выбором.

Это место получило прозвище «Юрмала Ленинградской области» — не шутка, тут правда очень похоже на знаменитый латвийский курорт своей красотой, только в миниатюре, пишет сайт Туристер.

Липово — это маленькая деревушка, что рядом с городком Сосновый Бор, всего в 100 километрах от Петербурга.

Но главное там — пляж на берегу Финского залива: около 2,5 километра чистого песчаного берега с мелким, теплым и без камней дном.

Место идеально подходит для семей с детьми, потому что вода прогревается быстрее и купаться здесь можно даже малышам. Песок здесь не просто желтый, а местами почти белоснежный.

Инфраструктура

Есть несколько кабинок для переодевания, урны, скамейки — всего достаточно для удобства отдыхающих. Также на пляже оборудованы площадки для пляжного волейбола и футбола.

Установлена фотозона с большими буквами «Липово» и качелями с навесом, куда любят приходить для классных снимков. Вдоль пляжа проложена асфальтированная дорожка для прогулок и велопоездок.

В сосновом лесу, что отделяет пляж от дороги, можно собирать грибы и ягоды, а также поставить палатки и устроить настоящие выходные на природе.

Неприкосновенная природа

Пляж Липово — одно из тех мест, где еще сохранилась природа Финского залива. Вода прозрачная, водорослей мало. Правда, купание официально не рекомендовано с точки зрения Роспотребнадзора.

Однако, по отзывам отдыхающих, вода здесь вполне безопасна, если соблюдать простые меры гигиены после возвращения домой.

Минусы

Магазинов и кафе рядом нет, поэтому все надо брать с собой. Количество туалетов невелико, и в разгар сезона они могут быть перегружены.

Летом берег может быть довольно многолюдным, особенно возле парковки. Чтобы избежать толпы, лучше пройтись чуть дальше в стороны — там свободно и спокойно.

Добраться до пляжа из Петербурга удобно: есть и электрички до станции «Калище», затем немного пешком.

Если хочется легкой атмосферы отдыха «как у моря», но без дальнего отпуска и курортных толп, Липово — идеальный вариант.

Просто берите с собой ланч, хорошее настроение и не забывайте про солнцезащитный крем.