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Такое может случиться с каждым: в Турции девушка оглохла после того, как в ее ухе взорвался наушник

28 сентября 2024 13:00
Такое может случиться с каждым: в Турции девушка оглохла после того, как в ее ухе взорвался наушник
Такое может случиться с каждым: в Турции девушка оглохла после того, как в ее ухе взорвался наушник
Фото Городовой.ру

У экспертов на этот счет неутешительные выводы.

В Турции произошел настолько редкий и шокирующий, что сложно поверить. Представьте, что вы пользуетесь обычными наушниками, и вдруг один из них взрывается, нанося необратимый ущерб вашему здоровью. Именно это произошло с девушкой, которая лишилась слуха после использования Samsung Galaxy Buds FE.

Ее парень, студент, рассказал, как девушка взяла у него наушники и уже через короткое время произошел взрыв. Устройство было далеко не разряжено — кейс показывал 36% заряда. После случившегося, наушники отправили в сервисный центр Samsung, но специалисты не смогли определить причину взрыва. Это только усилило тревогу: если даже эксперты не могут понять, что произошло, как быть уверенным в безопасности использования этих гаджетов?

«Во всем многообразии мобильной техники уже ни для кого не секрет, что она может иногда выходить из строя, порой с возгоранием внутренних аккумуляторов. Чаще всего причиной неисправности служат механические воздействия и человеческий фактор — небрежное отношение к технике. Подобные случаи редко приводят к травмам, но каждый пользователь должен осознавать потенциальные риски до тех пор, пока мировой прогресс не придумает новый тип портативных аккумуляторов», — объяснил руководитель центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

Что еще больше разозлило пострадавших, так это реакция компании. Samsung предложила лишь заменить поврежденные наушники, не дав никаких объяснений или извинений.

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Автор:
Екатерина Адамова
Общество ПроисшествиеТурцияТехника
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