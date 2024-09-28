Такое может случиться с каждым: в Турции девушка оглохла после того, как в ее ухе взорвался наушник

В Турции произошел настолько редкий и шокирующий, что сложно поверить. Представьте, что вы пользуетесь обычными наушниками, и вдруг один из них взрывается, нанося необратимый ущерб вашему здоровью. Именно это произошло с девушкой, которая лишилась слуха после использования Samsung Galaxy Buds FE.

Ее парень, студент, рассказал, как девушка взяла у него наушники и уже через короткое время произошел взрыв. Устройство было далеко не разряжено — кейс показывал 36% заряда. После случившегося, наушники отправили в сервисный центр Samsung, но специалисты не смогли определить причину взрыва. Это только усилило тревогу: если даже эксперты не могут понять, что произошло, как быть уверенным в безопасности использования этих гаджетов?

«Во всем многообразии мобильной техники уже ни для кого не секрет, что она может иногда выходить из строя, порой с возгоранием внутренних аккумуляторов. Чаще всего причиной неисправности служат механические воздействия и человеческий фактор — небрежное отношение к технике. Подобные случаи редко приводят к травмам, но каждый пользователь должен осознавать потенциальные риски до тех пор, пока мировой прогресс не придумает новый тип портативных аккумуляторов», — объяснил руководитель центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

Что еще больше разозлило пострадавших, так это реакция компании. Samsung предложила лишь заменить поврежденные наушники, не дав никаких объяснений или извинений.