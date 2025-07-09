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От сентиментальности до эпатажа: психолог объяснила, что скрывается за феноменом «игрушечных дворов» в Петербурге

Опубликовано: 9 июля 2025 11:32
игрушки во дворе
От сентиментальности до эпатажа: психолог объяснила, что скрывается за феноменом «игрушечных дворов» в Петербурге
Городовой ру

У этого явления есть причины.

В социальных сетях часто встречаются фотографии петербургских дворов, украшенных мягкими игрушками. Эти необычные инсталляции даже получили название «кладбища мягких игрушек».

Зачем люди это делают? Психолог Анна Вакалюк объяснила феномен порталу «Городовой».

Причины создания «игрушечных дворов»: от сентиментальности до эпатажа

По мнению психолога, люди создают такие «кладбища игрушек» по разным причинам:

  • Жалость и вторая жизнь: Жалко выбросить старые игрушки, и люди «дают им вторую жизнь».
  • Украшение и таинственность: Это способ украсить двор, создать атмосферу таинственности или даже городскую легенду.
  • Переработка: Попытка не отправлять плюшевых мишек на свалку, а «переработать» их в уличный декор.
  • Символ утраты: Иногда игрушки оставляют в знак прощания с детством, умершим питомцем или как символ утраты.
Анна Вакалюк
Анна Вакалюк Психолог
«Странные и жутковатые инсталляции привлекают внимание, становятся мемом и местом для фото», — отметила психолог.

Креативность, сентиментальность и проблема: что в итоге?

«В итоге это смесь креативности, сентиментальности и эпатажа, но без ухода такие места быстро превращаются в проблему», — заключила Вакалюк.

Феномен «игрушечных дворов» в Петербурге — это сложная смесь разных мотивов, от желания дать вторую жизнь старым вещам до попытки выразить свои эмоции.

Однако, важно помнить, что без должного ухода такие инсталляции могут превратиться в обычные свалки.

Автор:
Ксения Пронина Федор Никонов
Город
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