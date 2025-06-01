ПМЭФ-2025 на носу: вспоминаем, чем кормили форуме в прошлом году, и сколько это стоило

До старта Петербургского международного экономического форума 2025 года — чуть больше двух недель. А пока самое время вспомнить, чем угощали гостей на ПМЭФ-2024. Еда здесь давно стала гастрономическим перформансом. И, судя по ценам, рассчитан он явно не на скромный аппетит.

Форум по-вкусному

Комплексные обеды на форуме в 2024 году стоили 4900 рублей — это почти на 10% больше, чем годом ранее. Вариантов было четыре: от утки с соусом свит чили до филе чавычи с полбой. Вегетарианцев тоже не забыли — стейк из баклажана с артишоками, картофель с вешенками, кокосовое крем-брюле.

Краснодарский шик

На стенде Краснодарского края царствовала ягнятина — ножка за 3000 рублей. Форель и камбала шли почти как золото: 2800 и 2300 соответственно. Зато борщ можно было взять за вполне демократичные 900 рублей.

Вино от «Галицкий и Галицкий» предлагали по цене от 6000 до 12000 рублей за бутылку — хотя в магазинах оно стоит вдвое дешевле.

Башкирский люкс

Башкортостан развернул целый ресторан с национальным уклоном. Зур бэлеш с тремя видами мяса — 1600, мясные деликатесы — 4200, но главная звезда меню — ассорти «Башкирский гусь» за 25 000. Туда входили такос с гусем, бешбармак, копчености, чай и десерты.

Десерт за улыбку

Самое демократичное угощение — у стенда РЖД. Мороженое бесплатно: ваниль, клубника, фисташка и шоколад. Его выдавал робот, который привозил стаканчик на макете поезда. Конфеты вроде «Аленки» и «Мишки на Севере» тоже доставлялись «по расписанию». Самым популярным вкусом стала фисташка — её быстро раскупили.

Еда как событие

ПМЭФ-2024 запомнился не только темами «многополярного мира», но и гастрономическими рекордами. Здесь пробовали лучшее, демонстрировали региональные особенности и обсуждали будущее с бокалом кубанского вина или ложкой мороженого в руках.