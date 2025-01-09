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В Петербурге выдали новые 5 тысяч рублей для культурных походов

9 января 2025 13:32
Смартфон
В Петербурге выдали новые 5 тысяч рублей для культурных походов
globallookpress/ Svetlana Vozmilova

Все ради окультуривания подрастающего поколения.

Молодежь России снова получила возможность приобщиться к культурной жизни страны благодаря «Пушкинской карте». С начала 2025 года на карту начислены очередные 5 тысяч рублей, которые можно использовать для посещения культурных мероприятий.

Как сообщает портал «Объясняем.РФ», из этой суммы 2 тысячи рублей можно потратить на киносеансы. Оставшиеся деньги предназначены для посещения театров, музеев и других культурных площадок по всей России. Для жителей Петербурга и Ленинградской области афиша мероприятий доступна на портале «Культура.РФ» — в ней представлены сотни интересных событий.

История программы

«Пушкинская карта» была запущена в 2021 году с номиналом 3 тысячи рублей. За прошедшее время она обрела огромную популярность. По итогам 2023 года карту оформили более 9,5 миллиона человек, из них свыше 500 тысяч петербуржцев. Это яркое свидетельство того, что культурные инициативы действительно востребованы среди молодежи.

Как получить и использовать карту

Карту можно оформить в электронном виде через приложение и использовать для онлайн-бронирования билетов. Для тех, кто предпочитает классический вариант, доступен выпуск карты в физическом формате.

Благодаря «Пушкинской карте» подростки и молодые люди от 14 до 22 лет могут не только сэкономить, но и расширить свои культурные горизонты. А для Петербурга, с его богатой историей и множеством культурных площадок, эта программа особенно актуальна.

Теперь остается только выбрать, на что потратить эти «пушкинские» 5 тысяч — на великие шедевры сцены, увлекательные экспозиции музеев или долгожданный фильм в кино.

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Автор:
Максакова Яна
Общество Санкт-ПетербургОбразование
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