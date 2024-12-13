По любви уже не модно: жительницам Питера в Госдуме дали совет, как выбрать мужа

Теперь в мужчинах ценится другое.

Это раньше можно было строить семью опираясь на романтические чувства, ну или хотя бы исходя из материальной выгоды. Сейчас оба проверенных веками способа неактуальны.

Депутат Государственной Думы Жанна Рябцева, представляющая партию «Единая Россия», высказалась относительно недавно принятого закона о фиктивных браках, заключаемых между иностранцами и российскими гражданами. Закон предусматривает, что мигранты, коих в Петербурге просто огромное количество, смогут претендовать на получение вида на жительство лишь спустя три года совместной жизни с супругом-согражданином.

«Не хочу никого обижать, но дорогие мои женщины, выбирайте себе в мужья русских парней. а не мигрантов. Они сильные, честные, надежные», — призвала депутат российских женщин выбирать в качестве супругов соотечественников.

Она также выразила уверенность, что новый закон поможет сократить число фиктивных союзов с участием иностранцев. Сообщает мнение парламентария телеканал ОТВ.

Напомним, что в конце октября Совет Федерации утвердил законопроект, направленный на борьбу с использованием фиктивного брака и фиктивного отцовства для нелегального получения мигрантами разрешений на временное проживание или вида на жительство в России. Документ начнет действовать с 25 января 2025 года.