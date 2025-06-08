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Почему акулы не нападают на дайверов: туристов в Египте обычно не жалуют

Опубликовано: 8 июня 2025 18:03
Дайвер и акула
Почему акулы не нападают на дайверов: туристов в Египте обычно не жалуют
Фото: Городовой.ру

О морских хищниках сформировалось много мифов.

Забудьте всё, что вы знали из фильмов ужасов — акулы вовсе не охотятся на людей. Об этом рассказала старший гид-экскурсовод Крокус Сити Океанариума Алевтина Вокрош.

В природе человек — вовсе не лакомство для морских хищников, а скорее — странный, шумный и слишком крупный объект.

Даже такие грозные виды, как белая или тигровая акула, нападают на человека только в исключительных случаях. Причина — стресс, паника, агрессивное поведение со стороны человека, или же банальное любопытство. Особенно когда это отдыхающей в Хургаде, захмелевший в бесплатном баре.

А вот подготовленные дайверы, знающие повадки акул и соблюдающие технику безопасности, ныряют с ними без клеток, в том числе на Мальдивах.

Некоторые виды, как акула-нянька или зебровая акула Марти из Океанариума, вообще отличаются добродушным нравом и могут даже вступать в контакт с человеком. Их кормят с рук, с ними проводят показательные кормления. Главное — не провоцировать и не пытаться их гладить.

К слову, акулы действительно не чувствуют симпатии и не заботятся о потомстве. А вот кровавый миф о чудовищной реакции на человеческую кровь — сильно преувеличен. Гораздо больший интерес для акулы представляет запах рыбы или внутренности морского животного, а не человек в гидрокостюме.

Мифов об акулах много. Но чем больше мы узнаем об этих древних хищниках, тем очевиднее: бояться их стоит не нам, а им — нас.

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество
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