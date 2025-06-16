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Почему Галицкий отдыхает где угодно, но не в России: о Петербурге высказался особо обидно

Опубликовано: 16 июня 2025 13:32
Парк Галицкого
Почему Галицкий отдыхает где угодно, но не в России: о Петербурге высказался особо обидно
Фото: Городовой.ру

Миллиардер построил лучший парк России, но не проводит в нем много времени.

Сергей Галицкий построил, возможно, самый красивый и продуманный парк в России — Парк Галицкого в Краснодаре. Его называют «образцом будущего», «европейским оазисом» и «чудом ландшафтной архитектуры».

Он же вложился в стадион, школы, благоустройство родного города и сделал из Краснодара почти символ комфортного южного города. Но сам отдыхать в России не любит — и объясняет почему так, что возразить трудно.

В одном из интервью Галицкий откровенно признался: он не считает Москву удобным местом для жизни. «Деньги не дают солнце. В столице некомфортно. Люди там не выглядят счастливыми», — говорит он.

Предприниматель не только не мечтает перебраться в мегаполис, но и уверяет: счастье — в региональных городах. Он называет Казань, Белгород, Липецк, и, конечно, свой любимый Краснодар. Но при этом — летит отдыхать за границу.

Почему? Потому что, как он сам честно признаёт, с его уровнем занятости и привычками отдых в России просто невыносим.

«Вы считаете, что человек с моим состоянием на Алтае найдет комфорт вот в те маленькие промежутки времени, которые у меня свободны? Поймите, я жил всю жизнь на природе, я под Сочи родился. Мне природа менее интересна.

Если же говорить о городах, где я в России могу попутешествовать? Куда? В Питере поймать 20 дней, когда там солнце? Нужно быть честным, мы должны здесь создавать инфраструктуру, чтобы все хотели оставаться здесь».

Любимая страна Галицкого для отпуска — Италия. Никакой гламурной экзотики, простая кухня, солнце, история. И, возможно, главное — привычный, налаженный ритм уюта и уединения. Без суеты, без объяснений, без компромиссов.

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество
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