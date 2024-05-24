Почему испанские мужчины на самом деле не такие уж мачо: три главных причины

Принято считать, что самые темпераментные мужчины в мире — это испанцы. Большинство дам сразу представляют в голове образ темноволосого, мускулистого и очень страстного мужчины, за которым дама будет ощущать себя как за каменной стеной. Но на деле испанские мачо таковыми не являются. И вот почему.

Боятся делать первый шаг

Несмотря на то, что во всем мире испанцы считаются очень страстными, дерзкими и решительными, на деле они зачастую очень робкие и стеснительные. Здесь считается вполне нормальной ситуация, когда вся инициатива ложится на плечи женщины. Причем это касается как первых свиданий, так и более серьезных шагов в отношениях.

Например, вполне нормально, если дама сама пригласит понравившегося мужчину на ужин. Но подобное положение дел самих испанок ни капли не смущает. Местные дамы ценят не столько ухаживания, сколько умение хорошо провести время. Поэтому для них не составит труда самой сделать первый шаг. К слову, женщины здесь не испытывают угрызений совести, если решат после первого свидания оборвать связь с кавалером.

Стоит отметить, что одной из главных причин мужской робости является отношение женщин к знакам внимания. Если мужчина окажется чересчур навязчив или ляпнет что-то не то, то его действия могут быть расценены как психологическое насилие. Поэтому мужчины отдают инициативу даме, а более активно начинают действовать лишь тогда, когда будут уверены в ее симпатии.

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Весьма закрытые

Хотя испанцы являются очень темпераментными личностями, заметить это можно в основном на шумных праздниках и вечеринках. Если речь идет о торжестве, то испанцы и правда очень добрые, открытые, с легкостью заводят новые знакомства и становятся душой компании. Но вот если говорить о чем-то более личном, то они вряд ли будут делиться своими радостями и проблемами даже с близкими друзьями.

Примерно так же обстоит ситуация и в отношениях. Роман с испанцем — это всегда очень яркое и увлекательное время, но вот разговаривать с ним о проблемах в отношениях порой не так уж просто.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Сентиментальные

Несмотря на некоторую закрытость и отстраненность, испанские мужчины вовсе не являются теми самыми бруталами, которые за всю жизнь и слезинки не проронят. Наоборот, в этой стране считается, что для мужчины абсолютно нормально плакать. И это, безусловно, правда, ведь каждому человеку нужно высвобождать свои эмоции. Просто это всего лишь одна из особенностей, которая может вызывать диссонанс у русских туристов, выстроивших у себя голове определенный образ, пишет портал AdMe.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru