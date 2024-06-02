Почему китайцы не любят отдыхать в Турции или Египте: три основные причины

Россияне, которые часто ездят отдыхать в Турцию или Египет, отмечают, что в этих странах практически никогда нет китайских туристов. И это удивительно: ведь население Китая настолько велико, что туристов отсюда можно встретить практически где угодно. Вот в чем причина, по которой азиаты предпочитают не соваться на столь популярные курорты.

Частые заблуждения о китайцах

Кто-то может подумать, что китайцев смущает расстояние, но это совершенно не так. Китайских туристов можно встретить где угодно: в Лондоне, Париже, Нью-Йорке и даже в Москве или Санкт-Петербурге. А ведь добираться до многих из этих городов еще дольше, чем до той же Турции. Так что это точно не является серьезной причиной, чтобы не лететь к морю.

Еще можно предположить, что все дело в языковом барьере, мол, китайцы плохо знают английский, поэтому стараются лишний раз не выезжать туда, где их вряд ли поймут. Но это большое заблуждение. Очень многие китайцы владеют английским, особенно, что касается более обеспеченных слоев, которые могут позволить себе отдых где угодно. Они торгуют со многими странами, а все деловое общение всегда идет на английском языке.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Так почему на самом деле китайцы не приезжают в Турцию и Египет

Основная причина кроется в особенностях менталитета. Дело в том, что китайцы в принципе не очень любят отдых у моря. Так сложилось исторически: в Поднебесной реки и озера используют для сельского хозяйства, а морское побережье не всегда чистое и благоустроенное. Поэтому жители этой страны попросту не привыкли купаться.

Еще играет роль другой культурный момент. В Китае темный цвет кожи по-прежнему ассоциируется с тяжелым крестьянским трудом, так что загорелые люди воспринимаются как деревенские. Поэтому китайцы всячески стараются сохранить свой естественный светлый тон кожи, а многие из них даже пользуются специальными осветляющими кремами.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Также оказывает влияние и политическая ситуация. У Китая весьма непростые отношения с мусульманскими странами, поэтому правительство не рекомендует гражданам их посещать.

В результате все эти факторы привели к тому, что отдыхать на пляже у китайцев попросту не заведено. А если кто-то и хочет поплескаться у воды, то они отдают предпочтение либо собственным курортам, например, Хайнаню, или же Вьетнаму и Таиланду. При этом китайцы, как правило, на пляже держатся либо у самого берега, либо вообще купаются в бассейне, пишет Дзен-канал «‎Живая Средняя Азия».

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru