Почему на фуражке-бескозырке моряков появились ленточки: оберегала от бед лучше старпома

На первый взгляд, чёрные ленточки на бескозырке моряка — всего лишь деталь формы, не более значимая, чем кант на гимнастёрке. Однако у этого элемента есть история, в которой переплелись суеверия, память, традиция и практичность.

Сначала — оберег

Первыми ленты на фуражках стали использовать вовсе не военные, а рыбаки Средиземноморья. Уходя в дальние плавания, они брали с собой ленты, на которых близкие писали молитвы и добрые напутствия.

Такие ленточки воспринимались как личный амулет, защищающий от бед на воде. Их дарили жёны, матери, невесты — как символ веры в возвращение и любви.

Потом — защита от ветра

Со временем ленты стали выполнять и сугубо практическую функцию. Бескозырки — удобные, но не самые надёжные головные уборы в условиях сильного морского ветра.

Закреплённые сзади ленты позволяли лучше зафиксировать фуражку: их можно было завязать под подбородком или на затылке — чтобы при порыве ветра она не улетела за борт.

Память и имя

Когда фуражки стали частью военной формы, ленты превратились в своеобразные «паспортные таблички». На них начали вышивать название корабля, части или флота. В некоторых случаях — имя моряка. Если бескозырку находили в море, это было сигналом: моряк, скорее всего, погиб или пропал. Так лента становилась ещё и элементом опознания.

Традиции флота

В Российском императорском флоте ленты появились в 1827 году. На них вышивали якоря и номер экипажа. Сначала они были чёрного цвета, но участники Крымской войны — защитники Севастополя — носили чёрно-оранжевые ленты, предвосхитив цвета будущей Георгиевской ленты. Позже вернулись к чёрным лентам, а на надписях стали указывать «ВМФ», названия кораблей и флотилий.

Сегодня ленточки на бескозырках — не только элемент формы, но и дань вековой морской культуре, в которой честь, верность, память и практичность — единое целое.