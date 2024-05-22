Почему не принято отмечать 40 лет и при чем тут Китай

В России до сих пор сильно суеверие о том, что нельзя праздновать сороколетие. Мол, если устроишь торжество — до 50 лет не доживешь. Однако мало кто знает, откуда взялась эта примета. Существует пять версий.

Религиозное обоснование

В христианской православной традиции считается, что душа покидает тело на 40-й день после смерти. Именно после этого устраивают поминки. Возможно, традиция не отмечать 40-й день рождения связана именно с этим. Если проводить аналогию, то, как и с проводами усопшего, этот рубеж нужно пройти тихо и смиренно.

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«Плохое» число

В некоторых странах Восточной Азии четверка считается несчастливым числом. Так получилось, что в Китае слово «четыре» созвучно со словом «смерть». Жители Поднебесной так не любят четверку, что стараются ее всячески избегать, даже в нумерации домов, этажей, общественного транспорта и вагонов метро. В Корее и в Японии распространено китайское заимствование, а потому так же есть тетрафобия.

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Астрологическая теория

У астрологов есть своей объяснение суеверию. Они полагают, что период с 39 до 43 лет — кризисный. Человека сопровождает Уран, под воздействием которого в жизни часто происходят неприятные события: болезни, распады семей и проблемы с финансами.

Самопрограммирование

Есть вероятность, что люди просто настаивают себя на дальнейшие неудачи в случае празднования сороколетия. Те, кто находится в раздумьях по поводу грядущего праздника, начинают видеть знаки даже там, где их нет. Например, вспоминать знакомых, которые не обратили внимание на суеверие, а впоследствии столкнулись с трудностями.

Источник фото: Legion-Media

Филологический вопрос

Некоторые полагают, что все дело в схожести слов «сорок» и «рок». Однако эти слова даже не являются однокоренными, так что такую версию сложно признать состоятельной.

Что думают психологи

Психолог Инесса Спинка считает это суеверие пагубным. Специалист отметила, что даже если попытаться не праздновать сороколетие, то кто-то все равно может поздравить человека и предложить выпить стакан вина. Если именинник поддастся на уговоры, то позже может начать считать, что нарушил негласное предписание.

«Ритуалы и суеверия не приближают людей к счастью и разрешению проблем. Обычно они порождают лишь новые беспокойства», — объяснила эксперт в беседе с РБК.

Источник фото: Legion-Media

Источник фото: Legion-Media