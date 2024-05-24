Потом спасибо скажете: почему нельзя садиться в такси рядом с водителем

Садясь в такси, многие пассажиры совершают одну и ту же ошибку. Они занимают место рядом с водителем. А надо бы расположиться сзади, и на то есть довольно веские причины.

Дело в том, что среди таксистов существует свой язык жестов, а также список манер пассажиров, по которым они моментально считывают необходимые для них детали. Итак, если человек сел впереди, значит он настроен на дружелюбную беседу. Так что отдохнуть в пути у вас вряд ли получится. Водитель, которому скучно колесить по городу круглые сутки, заболтает вас так, что захочется выскочить из авто на полном ходу.

Источник фото: Komsomolskaya Pravda/globallookpress.com

Russian Look/Allexander Makarov/Globallookpress.com

А если вы миловидная девушка, то вообще берегитесь. Большинство таксистов — выходцы с Кавказа и других южных регионов. И коль вы присели к нему поближе, значит готовы к близкому знакомству. Конечно, в ближайшую лесополсу он вас не завезет, но номер телефона выпытывать точно будет. А если совсем не повезет, начнет наглаживать вас по коленке и приговаривать скользкие комплименты.

Некоторые таксисты сами просят, чтобы пассажир сел впереди. Но не ради знакомства и болтовни. В последние годы участились случаи расправы над водителями. И лучшее место, чтобы напасть — за спиной.

Но все же чаще маньяками и грабителями оказываются сами работники такси. Поэтому, даже если вы нетрезвы или сильно устали надо быть начеку. Личные вещи держите поближе к телу, не слишком много рассказывайте о себе, своем достатке, личной жизни. Если водитель предлагает угоститься лимонадом или леденцом, наотрез отказывайте. Там запросто может оказаться снотворное, чтобы вас обезоружить и обчистить карманы.

Источник фото: Komsomolskaya Pravda/globallookpress.com

Maksim Konstantinov/Globallookpress.com

Лучше если вы заранее сообщите родным координаты поездки, номер машины и имя таксиста. Можно специально сделать это громко, в телефонном разговоре. Тогда у водителя не возникнет мысли свернуть с маршрута и причинить вам какой-либо время. Если во время поездки все же случился какой-либо неприятный инцидент, не бойтесь жаловаться на грубияна в компанию, где он работает. Не лишним будет обратиться в Роспотребнадзор и даже полицию.

Но такая мера действенна лишь в том случае, если "бомбила" трудоустроен официально. Если на вокзале вас заманил в машину какой-нибудь приставучий таксист, то, скорее всего, он сам себе директор. И как он решит вас "обслужить", можно только догадываться.

Источник фото: Komsomolskaya Pravda/globallookpress.com