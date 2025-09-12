«Быстрее московский метрополитен до нас дотянется»: петербуржцы пожаловались на проблемные станции метро

Петербургский метрополитен с его пятью линиями — не просто транспортная магистраль, а настоящий жизненный организм с пульсом в сотни тысяч пассажиров ежедневно.

Первая и вторая линии — красная (Кировско-Выборгская) и синяя (Московско-Петроградская) — безусловно лидируют по загруженности.

Первая перевозит около 680 тысяч пассажиров в сутки, вторая — порядка 605 тысяч.

Остальные линии значительно отстают — зеленая (Невско-Василеостровская) около 260 тысяч, фиолетовая (Фрунзенско-Приморская) — 270 тысяч, и оранжевая (Лахтинско-Правобережная) — 230 тысяч пассажиров ежедневно.

«Площадь Восстания»: центр притяжения и давки

Когда речь заходит о станциях с самой высокой нагрузкой, в пятерку входят сразу три станции красной линии, а также по одной станции на оранжевой и синей. Статистику с трафиком можно найти на сайте метрополитена.

Первое место занимает центральная и одновременно одна из самых красивых станций — «Площадь Восстания».

Ежемесячно ее вестибюли пропускают более 2,8 миллиона пассажиров.

Неудивительно: здесь и центр города с массой офисов и магазинов, и Московский вокзал, и два крупных торговых центра — «Галерея» и бывший «Стокман». И, конечно, транзитный поток, пересекающийся именно на этом узле.

«Ветеранов», «Ладожская», «Московская», «Девяткино» — «дыхание» окраин и вокзалов

Второе место по загруженности занимает конечная станция красной линии — «Проспект Ветеранов».

Несмотря на свое окраинное расположение, район вокруг станции представляет собой густонаселенный спальный район с высотными домами и развитой инфраструктурой.

Помимо самих жителей юго-запада Петербурга, станция обслуживает и соседние населенные пункты, благодаря чему пассажиропоток достигает 2,6 миллиона в месяц.

Третья в списке — «Ладожская» на оранжевой линии, с ее 2,4 миллионами пассажиров в месяц.

Как пишет канал "Под Стук", здесь взаимосвязь с Ладожским вокзалом и доступ к северным и южным железнодорожным направлениям существенно повышают нагрузку.

К тому же район Красногвардейский, обслуживаемый станцией, не имеет иного метро поблизости, что усиливает зависимость от данного узла.

Четвертое место достается «Московской» на синей линии — станции с пассажиропотоком в 2,35 миллиона в месяц.

Окруженная жилыми кварталами с преимущественно старым жилым фондом, она также является важной пересадочной точкой для автобусов, в том числе следующих в аэропорт Пулково.

Замыкает пятерку «Девяткино» — северный рубеж метрополитена с 2,2 миллионами пассажиров в месяц. Массивная жилплощадь и пересадка на железнодорожный транспорт делают ее ключевым узлом для жителей окраин города и пригородов.

Что думают об этом петербуржцы?

В комментариях петербуржцы делятся своим восприятием ситуации.

Жалобы касаются не только давок и очередей на эскалаторы, но и неудобств с попаданием в вагоны, особенно в час пик.

Многие отмечают недовольство темпами развития сети — в то время как московское метро стремительно расширяется, Петербург остается беден новыми станциями.

"С 2011 года в Петербурге открыли 8 станций метро.В Москве 114".

"Да мне кажется уже, что быстрее московский метрополитен до нас дотянется, чем тут что-то откроют".

Некоторые горожане указывают на особенности инфраструктуры своей линии как на фактор скопления людей.

"Что мешает сделать открытые станции или станции не глубокого заложения в Питере в условном Юго-западе, тем более что "Автово", "Ленинский" и "Ветеранов" являются именно такими станциями".

Народный фольклор в соцсетях предает сарказму строительные и проектные неудачи, критикует за долгие сроки реализации планов и задержки в развитии метрополитена.

"Вы посмотрите какие они автобусные остановки смастерили в Петербурге! Вот-бы им на этих остановках постоять осенью под дождем! ...или зимой в минус 15 под ветром!".

"Санкт-Пететрбург стал позором градостроителей, город , который создавался с нуля с "першпективами"... С транспортом, вообще, беда... Метро... У них вечно проблемы, то плавуны, то валуны...по проектам развития метро можно уже исторический атлас составлять".

"Удивлен, что автор не упомянул Василеостровскую. Если мне надо куда-то ехать на метро в районе 18 - 19 часов, пользуюсь только Спортивной, чтобы не давиться на входе".

Между тем, в городском пространстве появляются альтернативные маршруты и новые транспортные проекты, однако ожидаемое улучшение пассажиропотока пока не наступило.