Почему стоматологи не отдают вырванные зубы и правда ли, что из них делают ожерелья

После тяжелого удаления зуба некоторым хочется забрать «памятный сувенир» с собой, однако сегодня в стоматологических клиниках такой возможности просто нет. Даже детям перестали выдавать молочные зубы, которые вырывают в поликлиниках. И причин для этого несколько.

Беспокойство за состояние пациента

Иногда после тяжелого удаления зуба человек может находиться в предобморочном состоянии. Вид окровавленного зуба вряд ли поможет ему быстрее прийти в себя. В таком случае врач просто-напросто печется об эмоциональной стабильности пациента.

Кроме того, стоматолог может просто не догадываться о важности удаленного зуба для человека. Ведь специалисты не относятся к материалу, как к чему-то сакральному. Они вырывают зубы ежедневно.

Источник фото: Legion-Media

Нарушение целостности зуба

Нередко во время процедуры удаления зуб разрезают на несколько частей, чтобы было проще его вытащить. В таком случае в конце остается лишь груда осколков, которая вряд ли представляет хоть какую-то эстетическую ценность.

Источник фото: Legion-Media

Забор материала для тренировок

Оказывается, претендовать на удаленные зубы может и стажер в клинике. В таком случае ваш биоматериал станет объектом для тренировок.

«Может быть и такое, что врача стоматолога-хирурга попросил, например, знакомый молодой врач пособирать удаленные никому не нужные зубы, чтобы попробовать пролечить их, поставить пломбы на удаленные зубы», — объяснил стоматолог Рустем Галиуллин в своем Дзен-канале.

Опасные отходы

Но самая главная причина связана с тем, что зубы признали биологически опасными отходами класса «Б». К ним причисляют инструменты и материалы, загрязненные биологическими жидкостями человека. По СанПиН их требуется дезинфицировать, а затем утилизировать. Тем, кто нарушит правила, грозит штраф.

Стоит отметить, что еще лет 10 назад удаленные зубы можно было спокойно забрать. Введенные ограничения вызвали бум шуток на форуме Pikabu:

«Так вот почему стоматология — самая прибыльная профессия»; «Они делают из них ожерелья и продают африканским племенам».

Источник фото: Legion-Media

Источник фото: Legion-Media