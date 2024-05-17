Почему в американских домах нет подоконников и люстр: россиянам не понять

Американские одноэтажные домики и большие коттеджи выглядят очень уютными. Казалось бы, в них есть все для комфортной жизни, включая собственный участок, где можно организовать небольшой огород или поставить бассейн.

Но на деле в этих домах есть немало странностей, которые россиянам бы точно показались неудобными. Вот три таких отличительных черты.

Отсутствуют подоконники

Пока в России хозяйки выращивают на окнах и рассаду, и комнатные растения, во многих американских домах подоконников вообще нет. Поэтому поставить даже один маленький горшок не выйдет.

Отсутствие подоконников связано с небольшой толщиной стен. В основном этот показатель не превышает 20–30 сантиметров. Все дело в том, что многие коттеджи построенные из фанеры и досок, между которыми расположен утеплитель. Это значительно удешевляет стоимость жилья и упрощает его строительство — дом буквально собирают как конструктор. При этом такой каркас не может похвастаться особой прочностью. В результате и без того хрупкие стены решают не нагружать подоконниками.

К слову, тонкие стены влекут за собой еще одно не очень приятное последствие — высокую слышимость. Зато такие дома представляют меньшую опасность для жизни в случае возникновения урагана или землетрясения.

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Потолки без люстр

Многие дома и квартиры имеют потолочные светильники только в санузле или гостиной. А вот во всех остальных комнатах принято обходиться с помощью бра и торшеров.

Дело в том, что монтаж потолочной проводки под люстру здесь не предусмотрен. Он относится к дополнительной функции, которую нужно согласовывать с застройщиком. Естественно, стоимость услуги весьма высока, поэтому многие решают от нее отказаться.

К тому же, найти специалиста, который смог бы аккуратно смонтировать проводку вместо застройщика — задача не из простых. Так что американцы предпочитают просто закупить побольше источников света.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Окна с подъемными створками

Еще одна особенность окон в американских домах связана с тем, что они не распахиваются, как в российских домах. У такой конструкции есть как плюсы, так и минусы. Во-первых, створки помогают сэкономить пространство, а еще они не хлопают при сильном порыве ветра.

Но с другой стороны, такие окна сложнее мыть. А если вы захотите выглянуть на улицу, то придется просовывать голову в створки, вместо того чтобы просто открыть окно нараспашку, пишет РБК.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru