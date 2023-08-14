Вот почему в «Пятерочке» свежую выпечку лучше не брать: продавец не смог смолчать

Сотрудники супермаркета сами не покупают там хлеб и другим не советуют.

В «Пятерочке» появился отдел со своей выпечкой. Ароматные булочки и горячие багеты так и манят покупателей.

Однако работники магазина свежеиспеченный хлеб никогда не берут. А все из-за того, что они знают неприглядные секреты производства, которые напрочь отбивают аппетит.

Оказывается, все вкусности привозят в супермаркет замороженными. Причем сколько они хранятся в таком виде, никто не знает: может, два дня, а может, и год.

Зато известен состав полуфабрикатов. В тесте много консервантов, благодаря которым выпечка не черствеет неделями.

Но главная опасность не в этом. Готовят хлеб и булочки, как правило, в антисанитарных условиях. Мыть печи сотрудникам «Пятерочки» некогда, поэтому устройства покрыты толстым слоем жира и копоти, пишет портал Кaluga-poisk.