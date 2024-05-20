Почему отделение для мелочей в машине называют бардачком

Удобный ящичек для мелочевки в автомобиле принято называть "бардачком". Никто из водителей и не думает дать ему иное прозвище. Понятие уже настолько прочно вошло в лексикон автомобилистов и примелькалось, что о его происхождении почти никто не задумывается. А если попробовать провести этимологические параллели, на ум приходит только однокоренное слово "бардак".

Отчасти уменьшительно-ласкательная форма взята как раз от этого всем известного понятия, но не в значении "сумбур", "беспорядок". Дело в том, что "бардаком" тюркские народы называли большой глиняный кувшин. Интеллигенция почти его не употребляла, а простой люд постепенно стал применять это словечко в значении "бордель". Как кувшин был наполнен вином, так и дома терпимости в те времена кишели разным сбродом.

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После балов в клубе обыкновенно большой гурьбой, прилично поужинав, конечно, в долг на книжку, отправлялись рундом (устар. с осмотром) по домам терпимости и просто бардакам писал Боголюбов в свои "Записках моряка-художника".

Такие заведения считались низкосортными. Там царили антисанитария, пьянство и разврат. Поэтому слово "бардак" имело явно отрицательную окраску. Так при чем же здесь ящичек в автомобиле, и как вышло, что его стали обзывать бардачком, спросите вы.

Изначально оно именовалось более культурно — перчаточный ящик. Но никто из матерых водителей даже не в курсе такого словосочетания. Да и возят в бардачке, помимо перчаток, кучу разного хлама: документы, солнечные очки, ключи от дачи и гаража, ручку с блокнотом, деньги. Если пассажир попросит что-то ему подать, почти всегда рулевой бросит известную фразу: "Поищи-ка в бардачке". То есть поройся в этой горе всякой всячины, авось, и найдешь, что нужно.

Кстати, велосипедисты особый кошелечек из кожи, который вешают на руль, раму или под сиденье, зовут тем же незамысловатым словом.

Не менее интересно происхождение слова "торпеда", которым обозначают переднюю панель в салоне авто. Ничего общего с орудием, которое выпускает в сторону противника подводная лодка, оно не имеет. Название "торпедо" пошло от наименования фирмы в Германии. Она специализировалась на производстве электроприборов и быстро выбилась в передовики в этой отрасли.

По аналогии произошли и слова "унитаз" и "ксерокс".

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru