Почему в СССР все женщины красились как под копирку

В СССР женщины почти все поголовно красились в одной цветовой палитре: яркие голубые тени, розовая помада, обязательно румяна. Нынешние модницы, глядя на тренды советского макияжа, могут лишь покачать головой, гадая, кто же надоумил наших предшественниц использовать такие оттенки в косметике. Выглядит ведь не просто некрасиво, а пошло и аляписто.

Однако такому странному выбору дам служило вполне логичное объяснение. Советские красавицы имели перед глазами наглядный пример, восхищались им и подражали все как одна. Первые фото моделей с тенями на веках появились на страницах глянцевого журнала Maybelline в 30-х годах прошлого века. Иностранные барышни так и манили накрасить глаза фиолетовыми, синими, зелеными тенями.

Но особенно впечатляла наших мам и бабушек легендарная киношная Клеопатра в исполнении Элизабет Тейлор. Культовая красавица предстала на экранах с голубыми тенями и сразила наповал не только мужчин. Тогда-то производители косметики и провернули первую масштабную кампанию, запустив на прилавки палетки с тенями всех оттенков синего и голубого.

Даже у первой куклы Барби, появившейся в магазинах в 1959 году, глаза были накрашены в соответствии с главным трендом. В советских фильмах мода на голубые тени тоже нашла отражение. Достаточно вспомнить комедию "Бриллиантовая рука", где героиня Светличной соблазняла Семен Семеныча. Ну а картина "Служебный роман" показала буквально массовую истерию советских леди вокруг зелено-голубых теней. Все дамы предприятия, включая впоследствии и Людмилу Прокофьевну, перед рабочим днем, проводили мейк-ап ритуал, малюя веки и губы.

Женщины ошибочно считали, что голубой оттенок универсален и подходит ко всем типам кожи и любому цвету глаз. Уже много позже на прилавках появились менее броские палитры: розоватые, коричневые, серые и другие. Лишь одно оставалось неизменным. Моду на макияж россиянкам диктовал Голливуд. Да и сейчас визажисты во многом ориентируются на западные тренды, адаптируя их под типажи наших дам и создавая на лицах настоящие произведения искусства.

Источник фото: Кадр из к/ф "Служебный роман"