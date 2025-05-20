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Черный юмор или цинизм: в Анапе вызвали возмущение «эксклюзивные» сувениры с запахом катастрофы

20 мая 2025 22:31
Сувениры из мазута, Анапа, торговля
Черный юмор или цинизм: в Анапе вызвали возмущение «эксклюзивные» сувениры с запахом катастрофы
Городовой ру

Предприимчивые дельцы делают деньги на трагедии Черного моря.

В то время как волонтеры самоотверженно чистят пляжи Анапы от мазута и спасают облепленных нефтью птиц, а власти пытаются оперативно ликвидировать последствия экологической катастрофы, находятся предприимчивые граждане, увидевшие в трагедии шанс на быстрый заработок.

В интернете начали появляться циничные объявления о продаже «эксклюзивных» сувениров с Черного моря — баночек с черным песком, мазутных камней и даже фигурок птиц, «украшенных» символическими нефтяными пятнами.

От 50 рублей до безумия: Цена «памяти о катастрофе»

Цена на «память о катастрофе» варьируется в широком диапазоне — от 50 до 10 000 рублей, в зависимости от фантазии продавца и его оценки «уникальности экземпляра».

Один из лотов обещает стать «трогательным подарком близким», другой — «элементом декора» или «украшением коллекции морских редкостей». Особый цинизм проявляется в предложениях подарить мазутный камень любимой.

«Идиотизм!», «Больные!», «Бред!»: Реакция соцсетей

Подобная «предприимчивость» вызвала шквал негодования в социальных сетях. «Идиотизм!», «Больные!», «Бред!» — именно такими словами реагируют пользователи на торговлю «сувенирами» с запахом катастрофы.

Некоторые, впрочем, предполагают, что это лишь провокация, уловка для привлечения трафика и поднятия позиций в поиске на сайтах продаж.

Вопросы без ответов: Донаты волонтерам и бездействие властей

Тем временем, остаются открытыми важные вопросы: почему местные власти до сих пор не вмешались в торговлю «сувенирами» с запахом трагедии?

Ситуация вызывает не только возмущение, но и серьезные вопросы о моральных принципах и ответственности за экологическую обстановку в регионе.

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Автор:
Ксения Пронина
Общество
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