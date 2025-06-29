Подборка интересных фактов о Петербурге: то, что вы хотели знать, но не у кого было спросить

Город, построенный вопреки здравому смыслу — на болотах, среди враждебной стихии и чужой земли, — никогда не был прост. И, как любой великий, он скрывает за парадным фасадом странные, поразительные и по-своему тёплые тайны.

Нет, Петербург не назван в честь Петра I. А в честь святого Петра — хранителя небесных ключей. Два таких позолоченных ключа, к слову, до сих пор хранятся в Комендантском доме Петропавловской крепости. Какой из них открывает врата Рая, а какой — Ада, история так и не решила.

Сам город почти два десятилетия стоял на шведской земле — ведь Ништадтский мир подписали лишь в 1721 году. То же касается и Зимнего дворца, который, вопреки стереотипам, — лишь одна из шести частей Эрмитажа.

Один из самых очаровательных мифов связан с эрмитажными котами. Да, они действительно охраняют экспонаты от мышей. Нет, зарплату им не платят. Но легенда живёт, и кто осмелится её развенчать?

Бармалеева улица действительно существует. И вовсе не благодаря Чуковскому, а наоборот: это улица вдохновила сказочника на создание знаменитого персонажа. Петербург умеет менять местами причины и следствия.

Даже поребрик здесь особенный. Он выше привычного бордюра — не просто лексически, а буквально: защищает от брызг, как будто охраняет границы города.

А у «Авроры», между прочим, когда-то жили два боевых крокодила — Сам и Того. Им доверили моральный дух экипажа в Японском походе. В родную гавань они не вернулись, но их истории живут, рассказал Александр Снитковский на Дзен.

В этом городе нет случайностей. Даже лед Невы — не просто лед. Весной он приходит с Ладоги, согнанный северо-восточными ветрами, и приносит с собой не просто холод, а воспоминание о предзимье.