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В Турции начались проблемы с банкоматами

3 января 2025 16:33
Турция, море. живописный город на берегу и яхты
В Турции начались проблемы с банкоматами
Aleksey Smyshlyaev/ Global Look Press/Global Look Press

Единственный выход — запасаться дома ресурсами.

Для туристов из Петербурга отдых в Турции может запросто превратиться в кошмар. Ни еды, ни сувениров, ни экскурсий не будет. Так что, если вы планируете поездку в эту страну, стоит учесть последние новости о проблемах с банковскими услугами.

Как сообщает издание Milliyet, все чаще возникают сложности со снятием наличных денег через банкоматы. Причина заключается в дефиците купюр мелкого достоинства – 10, 20, 50 и 100 турецких лир. Кроме того, некоторые банкоматы отказываются принимать такие банкноты при пополнении счета, поскольку их количество быстро переполняет устройства.

Эти трудности могут затронуть и петербуржских туристов, особенно тех, кто привык расплачиваться наличными. Ранее уже сообщалось, что правительство Турции рассматривает возможность запрета оплаты крупных покупок (свыше 7000 лир, что примерно равно 19 тысячам рублей) наличными средствами. Так что перед поездкой лучше подготовиться к тому, чтобы использовать банковские карты или другие электронные способы платежей.

Так что, отправляясь в путешествие, учитывайте возможные неудобства и планируйте свои финансы заранее!

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Автор:
Максакова Яна
Общество Туризм
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