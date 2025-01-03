В Турции начались проблемы с банкоматами

Для туристов из Петербурга отдых в Турции может запросто превратиться в кошмар. Ни еды, ни сувениров, ни экскурсий не будет. Так что, если вы планируете поездку в эту страну, стоит учесть последние новости о проблемах с банковскими услугами.

Как сообщает издание Milliyet, все чаще возникают сложности со снятием наличных денег через банкоматы. Причина заключается в дефиците купюр мелкого достоинства – 10, 20, 50 и 100 турецких лир. Кроме того, некоторые банкоматы отказываются принимать такие банкноты при пополнении счета, поскольку их количество быстро переполняет устройства.

Эти трудности могут затронуть и петербуржских туристов, особенно тех, кто привык расплачиваться наличными. Ранее уже сообщалось, что правительство Турции рассматривает возможность запрета оплаты крупных покупок (свыше 7000 лир, что примерно равно 19 тысячам рублей) наличными средствами. Так что перед поездкой лучше подготовиться к тому, чтобы использовать банковские карты или другие электронные способы платежей.

Так что, отправляясь в путешествие, учитывайте возможные неудобства и планируйте свои финансы заранее!