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Полностью избавиться от медведки — утопия, но эти советы зоолога помогут снизить их количество на огороде

Опубликовано: 15 июня 2025 11:32
медведка
Полностью избавиться от медведки — утопия, но эти советы зоолога помогут снизить их количество на огороде
Фото: Городовой.ру

Соль не поможет, сколько бы вы ее не сыпали.

Медведка — это реальный вредитель, которого боятся даже бывалые огородники. На вид — нечто между сверчком и раком, живёт под землёй, выходит ночью, а урон наносит такой, будто прошёлся мини-бульдозер.

Съедает всё, что растёт в земле: морковь, картошку, клубнику — не щадит даже лук. И именно сейчас, в разгар дачного сезона, она выходит на охоту.

Доцент кафедры зоологии ТвГУ Наталья Николаева уверена: полностью избавиться от медведки почти невозможно. Но держать под контролем — можно. Главное, знать подход.

Навоз — её личный лифт на участок

Самая типичная ошибка — внесение свежего конского навоза. Вместе с удобрением вы заносите врага. Используйте только перепревший. Медведка любит органику, влажную и рыхлую почву. То есть — лучшие условия, которые мы создаём ради урожая, на самом деле идеально подходят для неё.

Банка с пивом как капкан

Самая народная ловушка — полулитровая банка с бродящей жидкостью: пиво, мёд, кисель. Вкапывается вровень с землёй. Запах заманивает, жидкость затягивает, выбраться вредитель не может. Простое и гениальное решение.

Химия — на крайний случай

Если на участке настоящее нашествие, в ход идут ядохимикаты. Но Николаева советует осторожность: для небольших очагов лучше использовать био-препараты — споры грибов и бактерии, которые поражают медведку, не вредя остальному миру.

Перекопка — это тоже борьба

Рыхление почвы — банальный, но рабочий метод. Особенно у парников и компостных куч. Так вы разрушаете ходы, вытаскиваете кладки яиц на поверхность и лишаете насекомое тишины и комфорта.

Медведку не победить в одну битву, но можно изматывать в партизанской войне. И чем раньше вы начнёте, тем больше шансов оставить свой урожай себе, а не подземному монстру.

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество
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