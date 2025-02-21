Сбербанк раскрыл кодовые слова аферистов

Сбербанк предупреждает, что злоумышленники стали чаще использовать манипуляции, заставляющие граждан совершать преступления. Например, поджигать банкоматы или почтовые отделения. Всплеск таких случаев наблюдался перед новогодними праздниками.
Как сообщают РИА Новости, в банке выявили слова-маркеры, которые аферисты активно применяют для воздействия на жертву и склонения к противоправным действиям в отношении социальных или административных объектов.
Вот эти фразы, которые должны немедленно насторожить:
- Помогаешь поймать мошенников/преступников
- Участвуешь в специальной операции правоохранителей
- Вернем украденные деньги
- Получишь вознаграждение
- Спасаешь родственников
- Прекратим уголовное преследование в отношении вас/ваших родственников
Схема проста: мошенники используют эти фразы, чтобы убедить жертву в необходимости совершения каких-либо действий, например, снятия денег с карты и перевода их на «безопасный счет» или поджога какого-либо объекта. При этом жертве внушается, что она действует в интересах правоохранительных органов или помогает спасти близких.
Эксперты настоятельно рекомендуют немедленно прекращать разговор, если от незнакомца прозвучали подобные предложения. Важно помнить: настоящие сотрудники правоохранительных органов или банков никогда не станут использовать подобные методы и не будут просить совершать действия, которые кажутся подозрительными.
Свести риск попасть под влияние мошенников к нулю можно только одним способом: не вступать с подозрительными людьми в диалог. Нужно просто прервать разговор и сообщить о случившемся в полицию.
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