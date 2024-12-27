Последний платеж — не гарантия: как петербуржцам проверить свою кредитную историю

После выплаты последнего платежа по кредиту многие заемщики считают, что финансовые обязательства перед банком полностью выполнены. Однако, к сожалению, это не всегда так. Чтобы избежать неприятных сюрпризов и быть уверенным в том, что все кредитные обязательства погашены, необходимо регулярно проверять свою кредитную историю.

Существует несколько способов проверить свою кредитную историю и убедиться в отсутствии задолженности:

Проверка в банке или микрофинансовой организации

Это самый простой и быстрый способ. Обратитесь в отделение банка или микрофинансовой организации, где вы оформляли кредит, с паспортом и запросите выписку по кредитам. Выписку должны выдать сразу. Если в ней указана нулевая задолженность, значит, кредит погашен. Если же у вас было несколько кредитов в разных банках, то необходимо обратиться в каждый из них. В некоторых банках выписку можно запросить онлайн, но возможность и процедуру нужно уточнять в техподдержке конкретного банка.

Проверка в бюро кредитных историй (БКИ)

Другой способ – обратиться в одно из бюро кредитных историй. В России существует шесть зарегистрированных в Банке России БКИ, и информация о заемщиках может храниться в любом из них, а иногда и сразу в нескольких. Чтобы узнать, в каком именно бюро хранятся ваши данные, можно сделать запрос онлайн через портал «Госуслуги», сайт Банка России или в техподдержке банка, выдавшего кредит.

Как узнать кредитную историю через БКИ:

Зарегистрируйтесь на сайте бюро, в котором хранятся ваши данные; Подтвердите свою учетную запись через портал «Госуслуги»; Запросите кредитную историю, и результат будет доступен в личном кабинете через несколько минут.

Важно отметить, что бесплатно запросить свою кредитную историю можно два раза в год, а за дополнительные запросы придется заплатить от 295 до 800 рублей, в зависимости от бюро и способа получения.