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Как правильно есть новогодние блюда: советы врача

26 декабря 2024 08:33
Последствий — ноль: в каком порядке правильно есть блюда на Новый год
Как правильно есть новогодние блюда: советы врача
Elena Mayorova/ Global Look Press/ Global Look Press

Эндокринолог дала ценный совет.

Чтобы праздничный ужин прошел без тяжести в желудке и стал по-настоящему приятным, важно соблюдать порядок подачи блюд. Российский эндокринолог Мария Калошина рассказала, как правильно организовать новогоднюю трапезу с пользой для здоровья, сообщает источник.

С чего начинать праздничный стол

По правилам этикета, ужин начинают с холодных закусок. Как отмечает специалист, это не только красиво, но и полезно для пищеварения. Закуски запускают процесс работы желудка, готовя его к более тяжелым блюдам.

«Начните с рыбных закусок, это оптимальный выбор для легкого старта трапезы», — советует врач.

Под холодные закуски можно позволить себе бокал вина. Однако важно выдержать паузу в 10–15 минут перед переходом к горячему, чтобы алкоголь не мешал процессу переваривания пищи.

Как правильно сочетать основное блюдо

Переходя к горячим блюдам, не забывайте включать в меню свежие овощи. Они богаты клетчаткой, которая помогает организму легче переваривать жирные и мясные блюда. Это особенно актуально на новогоднем столе, где традиционно много тяжелой еды.

Чем завершить трапезу

Завершить праздничный ужин лучше всего десертом в сочетании с чаем или какао. Сладкое в конце трапезы стимулирует выработку гормонов удовольствия, что создает позитивное настроение, но при этом важно помнить о мере, чтобы избежать лишней нагрузки на желудок.

Полезные советы для праздников

Следование этим простым рекомендациям поможет не только насладиться вкусом праздничных блюд, но и избежать тяжести, переедания и неприятных последствий для здоровья. Пусть ваш Новый год будет не только вкусным, но и полезным!

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Автор:
Максакова Яна
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