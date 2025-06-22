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Пот ручьем и натуральное пекло: названы самые жаркие города России

Опубликовано: 22 июня 2025 09:32
жаркий город
Пот ручьем и натуральное пекло: названы самые жаркие города России
Фото: Городовой.ру

Петербуржцам в них долго находиться некомфортно.

Россия — страна с суровыми зимами и бескрайними просторами, но есть на карте места, где зной становится не менее впечатляющим, чем мороз в Якутии.

Исследование за 2015–2024 годы показало: климат меняется, температура растет, а юг страны всё чаще живёт в условиях настоящей жары.

Абсолютный температурный рекорд был зафиксирован 12 июля 2010 года в посёлке Утта Калмыкии — +45,4 °C. Однако список самых жарких городов России составили по средней температуре трёх самых тёплых месяцев в году, чтобы картина была стабильной, а не всплеском.

Южно-Сухокумск (Дагестан) — абсолютный лидер. Средняя температура летом — почти +28 °C, максимальная зафиксированная — +45,2 °C. Город стоит в Ногайской степи, где суховеи, безоблачное небо и почти полное отсутствие осадков.

Волгоград — не отстаёт по жаре, особенно по индексу влажности. Умеренно-континентальный климат, душный воздух, и +42,6 °C в пике. Жаркое сердце Поволжья.

Дербент — южный форпост на берегу Каспия. История — от Персии до ЮНЕСКО, погода — стабильно за +30 °C летом.

Далее в рейтинге — Астрахань, Махачкала, Элиста, Евпатория, Ялта, Краснодар, Саратов, Грозный и, конечно, Сочи. Каждый из этих городов может похвастаться +35 °C и выше, особенно в июле и августе.

Часто жара сочетается с сухим воздухом (Астрахань, Элиста), но есть и влажные зоны (Сочи, Ялта), где палящее солнце не становится легче от морского бриза.

Изменение климата уже ощущается, и южные регионы становятся всё более экстремальными по температуре. Где-то жара — это курорт и туризм, а где-то — вызов для коммунальных служб и здоровья жителей.

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество
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