Потомки Романовых в Советском Союзе: как члены царской семьи жили под чужой фамилией

После революции 1917 года судьба дома Романовых сложилась трагично: царскую семью расстреляли, многих родственников убили или заставили бежать из страны.

Но мало кто знает, что двое законнорожденных потомков императора Николая I — праправнуки Кирилл и Наталья Искандер — смогли не только выжить, но и прожить всю жизнь в Советском Союзе, несмотря на все сложности и опасности.

Как им удалось выжить?

Их отец, великий князь Александр Николаевич, участвовал в Гражданской войне на стороне белых и в итоге эмигрировал. А мать, Ольга Роговская, осталась в Москве.

В начале 1920-х годов она вышла замуж за Николая Андросова, финансового служащего, который усыновил Наталью и Кирилла, дал им свою фамилию и отчество — так дети Романовых стали Андросовыми. Это помогло им скрыть своё царское происхождение и избежать репрессий, сообщает сайт Окно в Россию.

Жизнь в Советском Союзе

Кирилл и Наталья знали о своем происхождении, но никому не рассказывали и с годами почти перестали общаться друг с другом.

Кирилл воевал в Великой Отечественной войне, был сержантом, его наградили орденом Отечественной войны II степени. Он умер в Москве в 1992 году.

Наталья была настоящей спортсменкой — увлекалась мотогонками, участвовала в спортивных парадах на Красной площади и работала в парке аттракционов, показывая трюки на мотоцикле.

Во время войны она служила курьером, возила хлеб на передовую на грузовике и принимала участие в обороне Москвы. После войны получила звание мастера спорта по мотоциклетному спорту.

Наталья мечтала посетить могилу отца в Ницце, что ей удалось лишь в 1997 году. Она умерла в Москве в 1999 году.

Семейные корни и фамилия Искандер

Интересно, что фамилия Искандер, под которой жили Наталья и Кирилл, происходит от их деда, великого князя Николая Константиновича. Он был лишен наследства и сослан в Ташкент, где занялся бизнесом и взял псевдоним Искандер — в честь Александра Македонского, которого в Средней Азии называли именно так. Эта фамилия передалась детям и внукам.

История Натальи и Кирилла Искандеров — это редкий пример того, как потомки царской династии смогли адаптироваться и выжить в условиях радикальных перемен и репрессий.

Таким образом, несмотря на трагедии и разорение, династия не исчезла полностью — она продолжает жить и сегодня. Нынешние Романовы с гордостью несут звание потомков царской семьи.

Так, РПЦ признает Марию Романову, как главу Российского императорского дома. С начала 90-х годов она регулярно участвует в церковных мероприятиях в России и занимается благотворительностью. Мария активно выступает за возвращение монархии в Россию.