Городовой / Общество / Потомки Романовых в Советском Союзе: как члены царской семьи жили под чужой фамилией
Эксклюзив
Последние новости
Одиноко клюют семечки на брусчатке: почему с улиц Петербурга почти пропали воробьи Общество
«Это тот момент, который надо поймать»: когда и как нужно травить колорадского жука Общество
Дикая природа в городе: куда бежать, если опасный зверь собирается напасть Общество
Петербург — столица коммуналок: почему в Северной столице до сих пор живут большими семьями в маленьких комнатах Общество
Нобелевский квартал: в Петербурге есть своя маленькая Швеция, найти не составит труда Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Истории Туризм Эксклюзив
Категории
Общество Спорт

Потомки Романовых в Советском Союзе: как члены царской семьи жили под чужой фамилией

Опубликовано: 13 июня 2025 13:32
Романовы
Потомки Романовых в Советском Союзе: как члены царской семьи жили под чужой фамилией
Global Look Press / Vladimir Boiko / Russian Look

Потомки царской семьи выступают за возвращение монархии в Россию.

После революции 1917 года судьба дома Романовых сложилась трагично: царскую семью расстреляли, многих родственников убили или заставили бежать из страны.

Но мало кто знает, что двое законнорожденных потомков императора Николая I — праправнуки Кирилл и Наталья Искандер — смогли не только выжить, но и прожить всю жизнь в Советском Союзе, несмотря на все сложности и опасности.

Как им удалось выжить?

Их отец, великий князь Александр Николаевич, участвовал в Гражданской войне на стороне белых и в итоге эмигрировал. А мать, Ольга Роговская, осталась в Москве.

В начале 1920-х годов она вышла замуж за Николая Андросова, финансового служащего, который усыновил Наталью и Кирилла, дал им свою фамилию и отчество — так дети Романовых стали Андросовыми. Это помогло им скрыть своё царское происхождение и избежать репрессий, сообщает сайт Окно в Россию.

Жизнь в Советском Союзе

Кирилл и Наталья знали о своем происхождении, но никому не рассказывали и с годами почти перестали общаться друг с другом.

Кирилл воевал в Великой Отечественной войне, был сержантом, его наградили орденом Отечественной войны II степени. Он умер в Москве в 1992 году.

Наталья была настоящей спортсменкой — увлекалась мотогонками, участвовала в спортивных парадах на Красной площади и работала в парке аттракционов, показывая трюки на мотоцикле.

Во время войны она служила курьером, возила хлеб на передовую на грузовике и принимала участие в обороне Москвы. После войны получила звание мастера спорта по мотоциклетному спорту.

Наталья мечтала посетить могилу отца в Ницце, что ей удалось лишь в 1997 году. Она умерла в Москве в 1999 году.

Семейные корни и фамилия Искандер

Интересно, что фамилия Искандер, под которой жили Наталья и Кирилл, происходит от их деда, великого князя Николая Константиновича. Он был лишен наследства и сослан в Ташкент, где занялся бизнесом и взял псевдоним Искандер — в честь Александра Македонского, которого в Средней Азии называли именно так. Эта фамилия передалась детям и внукам.

История Натальи и Кирилла Искандеров — это редкий пример того, как потомки царской династии смогли адаптироваться и выжить в условиях радикальных перемен и репрессий.

Таким образом, несмотря на трагедии и разорение, династия не исчезла полностью — она продолжает жить и сегодня. Нынешние Романовы с гордостью несут звание потомков царской семьи.

Так, РПЦ признает Марию Романову, как главу Российского императорского дома. С начала 90-х годов она регулярно участвует в церковных мероприятиях в России и занимается благотворительностью. Мария активно выступает за возвращение монархии в Россию.

Новости по теме
От крепостной Ольги до Натальи Гончаровой: какие тайны окружали личную жизнь Александра Пушкина От крепостной Ольги до Натальи Гончаровой: какие тайны окружали личную жизнь Александра Пушкина 7 июня 2025 09:01
Убили ли собак и кто еще пострадал от рук палачей: правда и мифы о расстреле Романовых Убили ли собак и кто еще пострадал от рук палачей: правда и мифы о расстреле Романовых 2 июня 2025 12:33
«Заложник» Пулково Николай Басков: певец и другие пассажиры застряли на борту без права выхода «Заложник» Пулково Николай Басков: певец и другие пассажиры застряли на борту без права выхода 7 мая 2025 12:13
Татьяна Ларина и Наталья Гончарова: имена каких персонажей петербуржцы присваивают себе чаще всего Татьяна Ларина и Наталья Гончарова: имена каких персонажей петербуржцы присваивают себе чаще всего 30 апреля 2025 17:32
Дневник последнего императора: за что ругал себя Николай II в личных записях Дневник последнего императора: за что ругал себя Николай II в личных записях 22 апреля 2025 23:31
Автор:
Юлия Аликова
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 2
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще