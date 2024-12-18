Городовой / Общество / Как освободить пространство в петербуржской квартире без лишних усилий — правило пяти секунд
Эксклюзив
Последние новости
Петербург в снежном плену: циклон захватит город 11-12 января Город
«Заросли» под угрозой: в Петербурге планируют вырубить четыре тысячи деревьев на Васильевском острове Город
Сердце не выдержало: Михаила Боярского доставили в петербургскую больницу Общество
Новые возможности: как в Петербурге помогают трудоустроиться трем наиболее нуждающимся в поддержке категориям граждан Город
Биолог Павел Глазков приглашает петербуржцев на встречу с тайнами природы города: вход свободный Город
Категории
Общество Спорт

Как освободить пространство в петербуржской квартире без лишних усилий — правило пяти секунд

18 декабря 2024 12:15
Правило 5 секунд: самый действенный способ навести порядок к Новому году в петербуржской вартире
Как освободить пространство в петербуржской квартире без лишних усилий — правило пяти секунд
Bulkin Sergey/ news.ru/ Global Look Press

В этом деле помогут два важных вопроса.

Правило пяти секунд — это простой способ быстро избавиться от ненужных вещей, не тратя время на долгие раздумья. Вся суть метода в том, чтобы при принятии решения о том, что выбросить, считать от пяти до одного. Это создает ощущение срочности, помогая мозгу сделать выбор быстрее. Мы интуитивно знаем, что нам нужно, а что нет, и это правило помогает не терять темп уборки.

Если после пяти секунд вы все еще не можете решить, что оставить, задайте себе два вопроса:

  1. Могу ли я заменить эту вещь за сумму менее 2 000 рублей?
  2. Могу ли я найти замену за меньше чем 20 минут?

Если оба ответа утвердительные, смело избавляйтесь от этой вещи. Место, которое она занимала, будет стоить вам меньше, чем покупка новой вещи, если она вдруг понадобится в будущем. Это особенно актуально для тех, кто живет в Петербурге, где пространство в домах часто ограничено, пишет источник.

Новости по теме
Пять любимых каверзных вопросов петербуржских HR-менеджеров: вот ответы на них Пять любимых каверзных вопросов петербуржских HR-менеджеров: вот ответы на них 7 января 2025 20:02
Странность или новый тренд: чем будут украшать елку в самых продвинутых петербуржских квартирах Странность или новый тренд: чем будут украшать елку в самых продвинутых петербуржских квартирах 18 декабря 2024 16:02
Мерзнете дома настолько, что задумались о покупке обогревателя? Пять типов приборов для петербургских холодных квартир Мерзнете дома настолько, что задумались о покупке обогревателя? Пять типов приборов для петербургских холодных квартир 17 декабря 2024 19:02
Жителей Санкт-Петербурга освободят от транспортного налога: кто имеет право на льготу Жителей Санкт-Петербурга освободят от транспортного налога: кто имеет право на льготу 11 декабря 2024 09:02
Приватизация квартиры в Петербурге: какие документы и правила будут актуальны в 2025 году Приватизация квартиры в Петербурге: какие документы и правила будут актуальны в 2025 году 5 декабря 2024 09:30
Автор:
Максакова Яна
Общество ЛайфхакСоветы
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще