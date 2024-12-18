Как освободить пространство в петербуржской квартире без лишних усилий — правило пяти секунд

Правило пяти секунд — это простой способ быстро избавиться от ненужных вещей, не тратя время на долгие раздумья. Вся суть метода в том, чтобы при принятии решения о том, что выбросить, считать от пяти до одного. Это создает ощущение срочности, помогая мозгу сделать выбор быстрее. Мы интуитивно знаем, что нам нужно, а что нет, и это правило помогает не терять темп уборки.

Если после пяти секунд вы все еще не можете решить, что оставить, задайте себе два вопроса:

Могу ли я заменить эту вещь за сумму менее 2 000 рублей? Могу ли я найти замену за меньше чем 20 минут?

Если оба ответа утвердительные, смело избавляйтесь от этой вещи. Место, которое она занимала, будет стоить вам меньше, чем покупка новой вещи, если она вдруг понадобится в будущем. Это особенно актуально для тех, кто живет в Петербурге, где пространство в домах часто ограничено, пишет источник.