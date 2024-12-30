Городовой / Общество / Предновогодний дискомфорт: что раздражает петербуржцев при подготовке к празднику
Эксклюзив
Последние новости
Подвиг блокадных врачей: как попасть на выставку в Военно-медицинском музее Петербурга и сколько это стоит Город
«Тетя Валя» из «Спокойной ночи, малыши» помогала гасить бомбы: как выживали в блокаду Город
Милорд Александра II: история преданности и любви в царской семье, какой у людей не бывает Общество
Приключения петербургских автомобилистов зимой: 8 советов для комфортных поездок в непростых условиях города Общество
Почему шариковые ручки в банках Петербурга привязывают к столу: оказывается, не только из-за воровства Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Мошенничество Работа Туризм
Категории
Общество Спорт

Предновогодний дискомфорт: что раздражает петербуржцев при подготовке к празднику

30 декабря 2024 15:30
Мужчины пытается, но не может упаковать новогодний подарок
Предновогодний дискомфорт: что раздражает петербуржцев при подготовке к празднику
Фото Городовой.ру

Праздничное настроение приходит далеко не ко всем.

Приближение Нового года, хоть и считается волшебным временем, для многих россиян сопряжено с определенным дискомфортом. Согласно исследованию, более половины экономически активного населения России испытывает раздражение от некоторых предновогодних обязанностей.

Оказалось, что в процессе подготовки к новогоднему торжеству мужчин больше всего раздражает необходимость выбирать подарки. Эта задача становится для них настоящей головной болью и источником стресса. Женщины же, в свою очередь, чаще всего не любят заниматься приготовлением праздничных угощений. Для них это является скорее обязанностью, и удовольствия не приносит никакого.

Помимо этих гендерных различий, опрос выявил и другие факторы, вызывающие раздражение у россиян. 9% опрошенных признались, что не любят как поиск подарков, так и приготовление праздничных блюд, независимо от пола. Закупка продуктов и общая предпраздничная суета напрягают по 8% респондентов. А от мытья праздничной посуды и уборки не в восторге 7% опрошенных.

Некоторые респонденты испытывают раздражение от финансовых затрат, связанных с празднованием Нового года (5%), а также от ощущения, что их раздражает абсолютно все (5%). Украшение елки не приносит радости 2% опрошенных, а 1% недовольны долгим ожиданием праздника, корпоративными мероприятиями и обязательной необходимостью поздравлять коллег, руководство и партнеров.

Тем не менее, нашлись и те, кто не испытывает никакого дискомфорта при подготовке к Новому году. 36% россиян заявили, что для них нет дел, которые бы вызывали раздражение в предновогодней суете. Эти респонденты отметили, что Новый год – их самый любимый праздник, и подготовка к нему приносит им только радость.

Новости по теме
Петербуржцы активно пользовались общественным транспортом на праздниках: на чем же горожане передвигались чаще всего? Петербуржцы активно пользовались общественным транспортом на праздниках: на чем же горожане передвигались чаще всего? 15 января 2025 07:31
Церковные праздники марта 2025 года: большая шпаргалка для петербуржцев Церковные праздники марта 2025 года: большая шпаргалка для петербуржцев 13 января 2025 10:33
Поезд Деда Мороза покорил сердца петербуржцев: сколько людей посетили праздник в Новом Петергофе Поезд Деда Мороза покорил сердца петербуржцев: сколько людей посетили праздник в Новом Петергофе 8 января 2025 21:02
Майские праздники: как петербуржцы будут работать и отдыхать в 2025 году Майские праздники: как петербуржцы будут работать и отдыхать в 2025 году 2 января 2025 09:02
Когда праздник не в радость: три фильма для петербуржцев, которые устали от классических новогодних историй Когда праздник не в радость: три фильма для петербуржцев, которые устали от классических новогодних историй 29 декабря 2024 10:02
Автор:
Юлия Степанова
Общество Праздники
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹 1
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».