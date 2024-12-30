Предновогодний дискомфорт: что раздражает петербуржцев при подготовке к празднику

Приближение Нового года, хоть и считается волшебным временем, для многих россиян сопряжено с определенным дискомфортом. Согласно исследованию, более половины экономически активного населения России испытывает раздражение от некоторых предновогодних обязанностей.

Оказалось, что в процессе подготовки к новогоднему торжеству мужчин больше всего раздражает необходимость выбирать подарки. Эта задача становится для них настоящей головной болью и источником стресса. Женщины же, в свою очередь, чаще всего не любят заниматься приготовлением праздничных угощений. Для них это является скорее обязанностью, и удовольствия не приносит никакого.

Помимо этих гендерных различий, опрос выявил и другие факторы, вызывающие раздражение у россиян. 9% опрошенных признались, что не любят как поиск подарков, так и приготовление праздничных блюд, независимо от пола. Закупка продуктов и общая предпраздничная суета напрягают по 8% респондентов. А от мытья праздничной посуды и уборки не в восторге 7% опрошенных.

Некоторые респонденты испытывают раздражение от финансовых затрат, связанных с празднованием Нового года (5%), а также от ощущения, что их раздражает абсолютно все (5%). Украшение елки не приносит радости 2% опрошенных, а 1% недовольны долгим ожиданием праздника, корпоративными мероприятиями и обязательной необходимостью поздравлять коллег, руководство и партнеров.

Тем не менее, нашлись и те, кто не испытывает никакого дискомфорта при подготовке к Новому году. 36% россиян заявили, что для них нет дел, которые бы вызывали раздражение в предновогодней суете. Эти респонденты отметили, что Новый год – их самый любимый праздник, и подготовка к нему приносит им только радость.