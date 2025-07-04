Природное чудо у порога Санкт-Петербурга: где найти Средиземье из «Властелина колец»

Колтушские высоты — это настоящая природная жемчужина недалеко от Санкт-Петербурга, которая может удивить даже тех, кто привык к красивым пейзажам.

Это местность с песчаными холмами, озерами и лесами, где история природы и человека переплелись в удивительный ландшафт.

Что такое Колтушские высоты?

Колтушская возвышенность — это камовое плато, расположенное в южной части Всеволожского района Ленинградской области, всего в 10 километрах от границ Петербурга.

Эти холмы сформировались около 10 тысяч лет назад, когда отступал валдайский ледник. В результате остались песчаные холмы — камы, и понижения между ними с озерами и болотами.

Максимальная высота холмов достигает 78 метров — для северо-запада России это довольно заметный рельеф.

Почему это место особенное?

Колтушские высоты — не просто красивые холмы. Это уникальный природный комплекс, который входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как часть исторического ландшафта Санкт-Петербурга, пишет Российская газета.

Здесь сохранились редкие геологические формы, так называемые термокарстовые котловины — углубления, образовавшиеся из-за таяния льда и воды. Эти котловины часто заняты болотами и озёрами, создавая разнообразные экосистемы.

Природа и животный мир

На вершинах и склонах холмов растут хвойные леса, которым уже больше ста лет. Там же разбросаны луга, которые появились на местах бывших вырубок — они добавляют красок и разнообразия ландшафту.

В болотах и озерах живут редкие растения и животные, многие из которых занесены в Красную книгу Ленинградской области и России.

Животный мир здесь богат: от птиц — ястребов, неясыти, рябчиков и даже серой куропатки — до млекопитающих, таких как кабаны и зайцы. В водоемах можно встретить лысуху и большого кроншнепа.

Несмотря на то, что на территорию повлияли люди, природа здесь все еще живет и дышит в своем ритме.

История и современность

Колтушские высоты — место с многовековой историей. Первые упоминания о поселениях здесь датируются еще 1500 годом.

С течением времени местные жители использовали холмы для сельского хозяйства, а сейчас часть территории стала заказником — особо охраняемой природной зоной площадью около 1200 гектаров.

Здесь запрещены вырубка леса, движение вне дорог, разведение костров и массовые мероприятия, чтобы сохранить природу в первозданном виде.

Как добраться и что посмотреть

Для тех, кто хочет сбежать из города и подышать свежим воздухом, Колтушские высоты — отличный вариант. Добраться сюда можно на пригородных автобусах с Ладожского вокзала до остановки «Голубая дача», а дальше — пешком через лес.

На территории заказника проложено несколько экотроп — пешеходных и велосипедных маршрутов, включая кольцевую пешеходную тропу «Камовые холмы» длиной около 4 километров.

По пути можно увидеть живописные холмы, озера и леса, а если повезет, то встретить редких птиц и животных. Пейзажи этого места напоминают Средиземноморье из «Властелина колец».

Особый шарм месту придают необычные арт-объекты, разбросанные по территории. Они превращают обычную прогулку в настоящее приключение. Например, каменный лабиринт вокруг деревянного идола.

Так что, если вы ещё не были на Колтушских высотах, самое время запланировать поездку. Там вас ждёт встреча с живой природой, история и настоящая красота северных холмов.