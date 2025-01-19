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Призрак императора, кладбище людоедов: тайны и ужасы Михайловского замка

19 января 2025 09:31
Типовое изображение замка
Призрак императора, кладбище людоедов: тайны и ужасы Михайловского замка
Фото Городовой.ру

Самое мистическое место города на Неве.

Михайловский замок в Санкт-Петербурге — это не просто архитектурный памятник, но и место, окружённое мрачными историями и легендами. Единственный замок в городе стал свидетелем событий, которые пугают даже спустя столетия.

Как появилось название?

Замок был построен по приказу императора Павла I, который был очарован идеалами рыцарства. Согласно легенде, название связано с явлением Архангела Михаила, который якобы велел построить храм на этом месте. Павел отдал приказ, и новый дом стал носить имя святого.

Проклятие юродивой и смерть императора

Перед переездом в замок Павлу I предсказали скорую гибель. Неизвестная юродивая заявила, что он проживёт ровно столько, сколько букв написано на Воскресенских воротах — 47. Императору как раз исполнилось 47 лет.

Государь проигнорировал предсказание, но спустя всего 40 дней после заселения был убит в собственных покоях. Его последние слова перед гибелью: «Я вижу себя в зеркале с шеей на сторону» — стали зловещим предзнаменованием.

Призрак Павла I

После смерти императора слухи о сверхъестественном в замке множились. Прислуга слышала странные звуки, видела тени. До сих пор многие утверждают, что ночью в окнах замка виден слабый огонёк — якобы это дух Павла I, который остался в своём «любимом» доме.

Кладбище людоедов

Во время блокады Ленинграда в 1941 году рядом с замком происходили жуткие события. Михайловский замок стал местом казни каннибалов, которые отчаялись от голода и прибегли к людоедству. Расстрелянных хоронили неподалёку, на участке вдоль Садовой улицы.

Почему замок так пугает?

Мрачные истории, связанные с убийством Павла I, его призраком и кладбищем, превращают Михайловский замок в одно из самых загадочных мест Петербурга. Здесь прошлое, полное трагедий, переплетается с мистикой, которая продолжает пугать и завораживать посетителей.

Если верить легендам, каждый уголок Михайловского замка хранит тайны, которые делают его уникальным и одновременно зловещим символом города.

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество Санкт-Петербург
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