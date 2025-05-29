Программа лучше, чем по сельской ипотеке: как петербуржцы отреагировали на продажу домой за бесценок

Рубль за развалины, и это не фигура речи.

Новость о том, что в Петербурге начали продавать деревянные исторические постройки за символический рубль, вызвала бурную реакцию у горожан. И дело тут вовсе не в щедрости города — петербуржцы по старой привычке увидели подвох.

«Рубль — замануха, а потом держись»

Многие сразу обратили внимание: сам рубль — лишь формальность. «А задаток в миллион — это так, мелочь?», — возмущаются в комментариях.

Люди подмечают: не каждый частник, даже с добрыми намерениями, потянет реставрацию памятника без крыши и коммуникаций. Тем более, когда в контракте — обязательства на семь лет вперёд и штрафы за просрочку.

«Раньше сдавали за рубль в аренду. Теперь продадут — и забудут»

Часть пользователей вспомнила о похожих попытках: дома уже предлагали по программе «Рубль за метр», но особой популярности она не обрела. А теперь их просто выставляют на торги.

Некоторые видят в этом попытку уйти от реставрации за бюджетные деньги. Впрочем, это реально выгоднее ипотеки, даже сельской под 2%. Но и проблем больше, чем с хозяйством в пару десятков голов.

«Деревяшки развалились — что там восстанавливать?»

Один из самых частых вопросов — о состоянии самих зданий. Люди сомневаются, что от памятников осталось хоть что-то, кроме фасадов и охранных табличек. «Продать руины и назвать это сохранением наследия — сильно», — иронизируют горожане.

Кто-то вспоминает историю дома Волкова: был куплен, но не зарегистрирован, затем стоял пустым и разрушался.

«Где гарантии, что купят не для сноса?»

Самая тревожная мысль — о возможности фиктивной реставрации. Комментаторы опасаются, что под видом восстановления здания могут снести или перестроить в новодел.

А потом продать как бизнес-объект. «Где контроль? Кто будет проверять, что реально восстановлено, а не просто обнесено красивым забором?» — задаются вопросами в обсуждениях.

«Идея хорошая, но в реальности — как всегда»

Некоторые всё же признают: если бы была прозрачность, строгий контроль и помощь от города, идея могла бы сработать. Но пока что звучит, как «очередная история про то, как на бумаге красиво, а на деле — либо пусто, либо торговый центр».