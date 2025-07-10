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Черновики гения: что можно узнать о Бродском из его писем к композитору Тищенко, выставленных на аукционе в Петербурге

Опубликовано: 10 июля 2025 09:01
письма Бродского выставили на торги
Черновики гения: что можно узнать о Бродском из его писем к композитору Тищенко, выставленных на аукционе в Петербурге
Городовой ру

На этих листках чувствуется растерянность и ностальгический нерв.

Неизвестные до недавнего времени письма Иосифа Бродского, адресованные композитору Борису Тищенко, будут представлены 17 июля на аукционе Литфонда в Петербурге.

Раритетные письма: машинопись, автограф и конверт

Среди лотов — машинописное письмо Иосифа Бродского с рукописными дополнениями, адресованное композитору Борису Тищенко, датированное 13 июля 1962 года.

На конверте собственноручные надписи Бродского:

«Ленинград Ф-165 пр Римского-Корсакого дом 16/2 кв 22 Тищенко Борис».

Дата письма, подпись и постскриптум на машинописных листах — автограф Иосифа Бродского:

«For ever your Joseph. P.S. Прошу тебя писать мне письма на нотной бумаге!».

Впервые опубликовано: в монографии о Тищенко

Представленное письмо было впервые полностью опубликовано в монографии о Борисе Тищенко, написанной вдовой композитора И. А. Донской-Тищенко.

Иосиф Бродский и Борис Тищенко познакомились в 1959 году в литературно-музыкальном кружке петербургской консерватории.

“Потом мы как-то сблизились, в филармонию стали ходить вместе, в гости друг к другу, он мне читал стихи, я ему музыку показывал свою. У меня дома завелись настоящие поэтические чтения и музицирования, бывали Яша Гордин, Олег Григорьев, Глеб Горбовский”, — писал Тищенко.

Бродский был для Тищенко связующим звеном с Ахматовой. Одним из выдающихся сочинений Бориса Тищенко является «Рождественский романс» на слова Иосифа Бродского.

Письма из эмиграции: тоска по Петербургу

Также на торгах будет представлено машинописное письмо Бродского на трех открытках с собственноручными пометками и рисунком кота, написанное им Борису Тищенко уже из Америки.

“Поклонитесь меня Крюкову каналу: жаль, что мое отражение в нем не затвердело. Памятник мне ставить нужно-там”.

Оба письма происходят из собрания И. А. Донской-Тищенко (1954) — вдовы композитора Бориса Ивановича Тищенко. Начальная цена каждого составляет 600 тысяч рублей.

Автор:
Ксения Пронина
Общество
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