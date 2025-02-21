Санкт-Петербург и остров Хайнань свяжет прямое авиасообщение

Жителей и гостей Санкт-Петербурга ждет приятная новость: Аэрофлот запускает прямые рейсы из аэропорта Пулково в Санья, расположенный на тропическом острове Хайнань (КНР). Это значит, что добраться до знаменитого китайского курорта станет гораздо проще и быстрее.

Как сообщили в пресс-службе авиагавани, первый рейс из Северной столицы запланирован на 22 марта. Полёты будут выполняться по субботам. А с 1 апреля к расписанию добавится второй еженедельный рейс, вылетающий из Петербурга по средам и обратно из Саньи по вторникам. Продажи билетов на новое направление уже открыты.

Для полётов на воздушной линии Санкт-Петербург — Санья будут задействованы комфортабельные самолёты Airbus A330 с двухклассной компоновкой салона: бизнес и эконом. Это позволит пассажирам выбрать наиболее подходящий вариант перелета в зависимости от своих предпочтений и бюджета.

Открытие прямого авиасообщения между Санкт-Петербургом и Хайнанем наверняка вызовет интерес у петербуржцев, планирующих отдых на море. Санья славится своими живописными пляжами, тропической растительностью и развитой инфраструктурой. Это популярное место для отдыха как у российских, так и у иностранных туристов.

Новый рейс позволит не только добраться до острова Хайнань с комфортом, но и сэкономить время и деньги, избежав пересадок и дополнительных расходов. Прямое авиасообщение станет стимулом для развития туристических связей между Санкт-Петербургом и Китаем.

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