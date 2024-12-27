Пушкин за столом: какие блюда радовали великого поэта в любимом Петербурге и не только

Кулинарные предпочтения великих людей часто остаются за кадром их биографий, хотя еда, безусловно, была важной частью их повседневной жизни. Заглянем на кухню одного из самых известных русских писателей — Александра Сергеевича Пушкина, и узнаем, что он любил есть.

Великий поэт, проведший в Санкт-Петербурге около трети своей недолгой, но яркой жизни, отличался весьма скромными вкусами. Его родители относились к еде спокойно, и это отношение передалось и сыну. Александр Сергеевич не был гурманом и ценил простые, сытные блюда.

Няня, Арина Родионовна, играла важную роль в его кулинарных предпочтениях. Она готовила для него калью – густой и наваристый суп с курятиной, овощами и копченостями. Особенностью этого блюда был обязательный ингредиент – огуречный рассол или соленые огурцы, придающие супу характерную кислинку.

Еще одним любимым блюдом Пушкина были блины, но не простые, а по особому рецепту. В тесто добавляли свекольный сок, отчего они приобретали насыщенный розовый цвет и особый, слегка сладковатый вкус. Эти розовые блины были не только вкусны, но и выглядели весьма эффектно, что наверняка радовало поэта.

В период ссылки в Михайловском Пушкин также обходился без изысков. Он не просил роскошных блюд, а лишь просил брата прислать ему «горчицы, рому, что-нибудь в уксусе — да книг». Это еще раз подчеркивает его неприхотливость и приоритет духовной пищи над материальной.

Интересно, что в последние часы своей жизни Пушкин попросил жену принести морошки. Он съел несколько ягод и выпил сок, словно желая напоследок насладиться простым, но таким родным вкусом. Вскоре после этого его не стало.