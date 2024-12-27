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Пушкин за столом: какие блюда радовали великого поэта в любимом Петербурге и не только

27 декабря 2024 18:32
Портрет Александра Сергеевича Пушкина
Пушкин за столом: какие блюда радовали великого поэта в любимом Петербурге и не только
Russian Look / Global Look Press

Вкус у писателя был весьма скромный.

Кулинарные предпочтения великих людей часто остаются за кадром их биографий, хотя еда, безусловно, была важной частью их повседневной жизни. Заглянем на кухню одного из самых известных русских писателей — Александра Сергеевича Пушкина, и узнаем, что он любил есть.

Великий поэт, проведший в Санкт-Петербурге около трети своей недолгой, но яркой жизни, отличался весьма скромными вкусами. Его родители относились к еде спокойно, и это отношение передалось и сыну. Александр Сергеевич не был гурманом и ценил простые, сытные блюда.

Няня, Арина Родионовна, играла важную роль в его кулинарных предпочтениях. Она готовила для него калью – густой и наваристый суп с курятиной, овощами и копченостями. Особенностью этого блюда был обязательный ингредиент – огуречный рассол или соленые огурцы, придающие супу характерную кислинку.

Еще одним любимым блюдом Пушкина были блины, но не простые, а по особому рецепту. В тесто добавляли свекольный сок, отчего они приобретали насыщенный розовый цвет и особый, слегка сладковатый вкус. Эти розовые блины были не только вкусны, но и выглядели весьма эффектно, что наверняка радовало поэта.

В период ссылки в Михайловском Пушкин также обходился без изысков. Он не просил роскошных блюд, а лишь просил брата прислать ему «горчицы, рому, что-нибудь в уксусе — да книг». Это еще раз подчеркивает его неприхотливость и приоритет духовной пищи над материальной.

Интересно, что в последние часы своей жизни Пушкин попросил жену принести морошки. Он съел несколько ягод и выпил сок, словно желая напоследок насладиться простым, но таким родным вкусом. Вскоре после этого его не стало.

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Автор:
Юлия Степанова
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