«Пятерочка» и «Перекресток» открылись во Вьетнаме: что там продают

Российские туристы обнаружили во Вьетнаме магазины, напоминающие “Пятерочку” и “Перекресток”, с немного измененными логотипами и ассортиментом, но с обилием российских продуктов.

“Пятерочка” и “Перекресток”: версии для Вьетнама

Видеороликом поделились туристы.

“Пятерочка” и “Перекресток” во Вьетнаме действительно существуют, хотя и с некоторыми отличиями от оригиналов.

Русский ассортимент: гречка, “Аленка” и многое другое

Однако в магазинах можно найти много российских продуктов, включая гречу и шоколад “Аленка”.

Русские заведения во Вьетнаме: экспансия

О планах открыть эти магазины сообщалось еще в 2024 году.

Подписчики сообщают, что русские продукты во Вьетнаме очень востребованы.

«Я живу в Дананге, за последние пол года, у нас открылось что-то около 15 русских заведений-доставок. На набережной раньше были в основном корейцы, местные и иногда индусы, сейчас русские через одного. В Нячанге, Хошимин и Муйне тем более, это уже сто лет в обед, как обжитые русскими города».

Подписчики рассказывают, как скучают по пельменям, квашеной капусте и русским конфетам. Теперь же проблема решилась. Тем, кого мучает ностальгия, можно просто сходить в магазин и купить.