Работодатели будут бороться за выпускников: в каких сферах Петербургу не хватает рук

Северная столица остро нуждается в сотрудниках. По данным hh.ru, больше всего вакансий сегодня открыто в сферах общепита, безопасности и образования.
И хотя рост спроса не всегда ведёт к росту зарплат, тенденция очевидна — на рынке труда начинается борьба за молодые кадры. Уже этим летом выпускники вузов и колледжей окажутся в центре внимания работодателей.
Общепит зовёт на кухню
С приходом тёплого сезона рестораны, кафе и доставки стремительно набирают официантов, поваров и бариста. Количество вакансий только за месяц выросло на 9 %. Но оплата труда в этой отрасли практически не изменилась — прибавка составила лишь 336 рублей.
Именно поэтому владельцы заведений всё чаще выходят напрямую к выпускникам профильных колледжей, предлагая обучение, гибкий график и быстрый карьерный рост.
Охрана и образование — тоже в поиске
На втором месте по числу новых вакансий — сфера безопасности. Здесь ищут охранников, инкассаторов и IT-специалистов по защите данных. Зарплаты выросли немного — на 1,1 тысячи рублей, но рынок активно расчищается от случайных кадров: остаются те, кто готов развиваться.
Схожая картина и в образовании — спрос на преподавателей растёт, а зарплаты пока не догоняют ожиданий. Поэтому учреждения начинают продвигать имидж профессии, чтобы привлечь молодых педагогов.
А вот где платят больше
В других отраслях идёт настоящая охота за кадрами. Работодатели в фитнесе, медицине и юриспруденции предлагают прибавки от 3 до 3,3 тысяч рублей. Всё ради того, чтобы удержать или переманить специалистов.
Например, в автобизнесе за год средняя зарплата выросла почти на 22 тысячи рублей и теперь составляет 121 тысячу. Производственные предприятия тоже на подъёме — +13 тысяч рублей за год.
Будут ли платить больше?
Несмотря на отдельные скачки, только 19 % петербуржцев довольны своим доходом. Более половины оценивают зарплату «на троечку», а почти каждый пятый считает её совершенно неудовлетворительной.
Пока лишь 59 % компаний индексировали зарплаты, ещё 17 % планируют это сделать в ближайшие месяцы. Но работодателям придётся активнее двигаться навстречу — особенно в дефицитных сферах.
Молодёжь — главная надежда
Обострение конкуренции в ключевых отраслях приведёт к тому, что именно выпускники и молодые специалисты окажутся в центре внимания. Им будут предлагать бонусы, стажировки, подъемные и быстрые перспективы роста.
Особенно остро кадровый голод в сервисе, безопасности, образовании и производстве. Поэтому тем, кто только выходит на рынок труда, можно рассчитывать на повышенный интерес — главное, быть готовым к работе.