Ранние арбузы и дыни: почему лучше подождать и как не отравиться

Бахчевые культуры, которые были выращенные с помощью нитратных удобрений, могут быть опасны.

Лето — время, когда хочется освежиться сочным арбузом или ароматной дыней. Но вот беда: в июне и начале июля на прилавках появляются ранние бахчевые, которые выглядят аппетитно, но могут таить опасность.

Почему ранние арбузы и дыни могут быть опасны

Чтобы получить урожай раньше срока и заработать побольше, некоторые производители используют усиленные подкормки — удобрения с нитратами и стимуляторы роста.

Нитраты — это вещества, которые растениям нужны для роста, но в больших количествах они вредны человеку.

Когда мы съедаем арбуз с повышенным содержанием нитратов, эти вещества в организме превращаются в нитриты. Они мешают крови переносить кислород, что может вызвать головную боль, слабость, тошноту и даже отравление.

Особенно опасны такие арбузы и дыни для детей, беременных женщин и людей с хроническими болезнями.

Как понять, что арбуз или дыня безопасны?

К сожалению, определить содержание нитратов «на глаз» невозможно — ягода может выглядеть идеально, но быть опасной.

Газета.ру со ссылкой на врача-гастроэнтеролога Людмилу Соснину пишет, что появление на полках магазинов бахчевых культур в июне — это рановато. Скорее всего в них много нитратов.

Если мы хотим культуры с наименьшим содержанием таких элементов, то они должны быть выращены на солнце в открытом грунте.

Лабораторные тесты — единственный точный способ, который может выявить количество нитратов в бахчевых. Но есть несколько правил, которые помогут снизить риск.

Покупайте арбузы и дыни не раньше середины лета — июль и август — естественный сезон созревания бахчевых в России. Не берите ягоды на обочинах дорог и рынках без контроля — там никто не проверяет качество. Отдавайте предпочтение целым плодам, а не разрезанным, чтобы избежать попадания бактерий.

Что будет, если съесть арбуз с нитратами?

Симптомы отравления могут включать головную боль, слабость, тошноту, посинение губ и даже проблемы с сердцем и дыханием. При появлении таких признаков лучше обратиться к врачу и промыть желудок.

Ранние арбузы и дыни — это скорее риск, чем удовольствие. Чтобы не испортить себе лето, лучше подождать его середины, когда бахчевые созревают естественным образом.

Покупайте ягоды у проверенных продавцов, мойте их тщательно и не забывайте про меру. Тогда сочный арбуз или сладкая дыня подарят вам только радость и прохладу, а не проблемы со здоровьем.