Раньше петербургские врачи носили только белые халаты: сейчас одеты во все цвета радуги — вот в чем причина

До 90-х всё было просто: врач — значит белый халат, строгий вид и стерильная уверенность. Но в последние десятилетия всё чаще в поликлиниках — фисташковый, бирюзовый, иногда и розовый.

Не дизайнеры постарались, а психотерапевты. Цвет ткани сегодня влияет на пациента не меньше, чем слова врача.

Синдром белого халата: когда форма лечит хуже, чем пугает

Есть реальный медицинский термин — «синдром белого халата». Это не шутка, а диагноз: давление пациента при виде врача может подскакивать на 20–30 единиц только потому, что на том — белоснежный костюм.

И никакие таблетки не помогут — проблема не в теле, а в памяти. Белый ассоциируется с больницами, запахом спирта, детскими прививками и страхом перед «сейчас укол сделаем».

Советский врач в белом действительно выглядел как символ порядка и чистоты. Но и как тот, кто ассоциируется с болью. Особенно если за плечами опыт советской стоматологии.

Как черный стал белым, а потом — зелёным

До Листера всё было иначе: в Европе врачи носили чёрное. Это и практично — кровь не видна, и статусно — как у профессоров или священников.

Но потом пришёл британский хирург Джозеф Листер, придумал антисептику и настоял на белом: на нём лучше видно грязь, а значит, его чаще стирают. Смертность от инфекций после операций резко снизилась.

Так белый стал символом прогресса и чистоты. Но в 70-х годах врачи снова пересмотрели гардероб. На операциях белый слепил глаза, мешал различать ткани.

Зелёный и синий оказались лучше — и для зрения, и для настроения. Следом пришли педиатры с розовым и жёлтым: чтобы ребёнок видел не врача-угрозу, а врача-друга.

Цветовая иерархия и психология

Сегодня форма врача — не просто эстетика, а целая психотерапия:

Зелёный — снимает тревожность (подходит хирургам и реаниматологам);

— снимает тревожность (подходит хирургам и реаниматологам); Синий — внушает доверие (часто у терапевтов);

— внушает доверие (часто у терапевтов); Розовый и жёлтый — успокаивают детей (педиатрия);

— успокаивают детей (педиатрия); Тёмно-синий — символ авторитета (руководители);

— символ авторитета (руководители); Сиреневый и фиолетовый — для младшего персонала (заметны, но ненавязчивы).

Особенно важно это для тревожных пациентов, пожилых людей, детей. Цвет работает быстрее слов — и незаметно влияет на то, захочет ли человек в следующий раз прийти на приём.

Финляндия, Япония — и белая классика

Есть страны, где от белого не отказываются принципиально. Например, Япония и Финляндия. Там он — часть культурного кода, сакральный символ доверия и уважения. Но в остальных странах врачи всё чаще надевают не белое, а… то, что работает лучше.