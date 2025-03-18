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Доплаты к пенсии без ограничений: кому новый закон принесет больше денег

18 марта 2025 14:15
Деньги, рука
Доплаты к пенсии без ограничений: кому новый закон принесет больше денег
globallookpress/Nikolay Gyngazov

Пенсионерам снимут ограничения.

В Госдуму готовят новый законопроект, который может значительно повлиять на размер пенсий многих россиян. Глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов разработал документ, предусматривающий выплату доплаты к пенсии за каждого иждивенца, независимо от их количества.

Сейчас такая доплата ограничена тремя нетрудоспособными членами семьи.

Существующий порядок выплат

В настоящее время доплата к страховой пенсии за иждивенцев предусмотрена для пенсионеров, на полном обеспечении которых находятся нетрудоспособные ближайшие родственники: дети и внуки до совершеннолетия или окончания очной учебы в вузе, родители или супруги пенсионного возраста, инвалиды. Надбавка выплачивается на всех иждивенцев, но не более чем на троих. Доплата составляет 1/3 суммы фиксированной выплаты к страховой пенсии на каждого.

Нововведения законопроекта

Новый законопроект предлагает отменить ограничение по числу нетрудоспособных иждивенцев. Это значит, что пенсионеры, имеющие более трех иждивенцев, будут получать доплату за каждого из них.

Как сообщает РИА Новости, в пояснительной записке к законопроекту отмечается, что это позволит повысить уровень материального обеспечения семей, особенно многодетных.

Возможные последствия

Принятие этого законопроекта может иметь значительные последствия для государственного бюджета. Выплаты дополнений к пенсиям за большее количество иждивенцев приведут к увеличению расходов на пенсионное обеспечение.

Однако это может положительно сказаться на жизни многих семей, помогая им решать финансовые проблемы.

Плюсы и минусы законопроекта

Плюсы:

  • Повышение уровня жизни многодетных семей и семей с инвалидами.
  • Социальная поддержка уязвимых слоев населения.
  • Улучшение демографической ситуации в стране.

Минусы:

  • Значительное увеличение расходов государственного бюджета.
  • Возможные трудности с финансированием пенсионной системы.
  • Необходимость разработки механизмов контроля и предотвращения злоупотреблений.

Дискуссия в обществе

Предложенные изменения вызывают активную дискуссию в обществе. Часть граждан поддерживает инициативу, считая, что она способствует укреплению семейных ценностей и поддержке многодетных семей. Другие выражают опасения по поводу финансовых последствий и возможности злоупотреблений.

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Автор:
Ксения Пронина
Общество Пенсия
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