«Разбираться надо с родителями»: петербуржцы обсуждают мальчика, который устроил карусель собаке на поводке

На днях в одном из жилых комплексов Петербурга — «Юбилейный квартал» заметили ребенка, который жестоко обращался с собакой. Многие пришли в ужас, когда увидели из окон, как мальчик раскручивал белую собаку на поводке, словно карусель. Этот момент попал на видео и быстро разошелся по соцсетям, вызвав волну возмущения.

Повторяющиеся случаи насилия над животными

Собака явно была не в восторге от такого аттракциона, животное сопротивлялось, упиралось всеми лапами, пытаясь вырваться, но ее продолжали крутить на поводке.

Жители рассказали, что подобное уже случалось в этом же ЖК — осенью прошлого года другой ребенок таскал маленькую собачку, поднимая ее за шею, что тоже вызвало протест соседей и общественности. Тогда собаку удалось спасти благодаря вмешательству жильцов комплекса, сообщает Фонтанка.

Местные жители сейчас активно ищут родителей мальчика, чтобы объяснить им, что такое поведение — не просто жестокость, а прямое насилие над животным.

Мнения разделились

В комментариях к видео и публикациям люди высказывают разные мнения: одни уверены, что это явное издевательство и проблема в воспитании.

«Дети, живущие в семьях, где жестоко обращаются с ними таким образом отыгрываются на слабых. Разбираться надо с родителями: что такое они делают с детьми, что у тех возникает потребность издеваться над беззащитными?» — пишут комментаторы

Другие пытаются оправдать мальчика, говоря, что «он просто играл» или «собака была на шлейке, ничего страшного». Однако большинство склоняется к тому, что подобное обращение с животным недопустимо и требует вмешательства взрослых и зоозащитных организаций.